اكتشاف جديد يكشف كيف تقوم الفيروسات بقمع أنظمة المناعة كريسبر-كاس

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature أجراها فريق دولي من الباحثين عن اكتشاف رائد فيما يتعلق بتلاعب الفيروسات بجهاز المناعة CRISPR-Cas. وتكشف الدراسة التي أجراها البروفيسور بيتر فينيران من جامعة أوتاجو والدكتور رافائيل بينيلا ريدوندو من جامعة كوبنهاغن، عن طريقة جديدة تستخدمها الفيروسات لقمع أجهزة المناعة لدى البكتيريا.

لا يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول عالم الميكروبات فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على تسهيل تقنيات تحرير الجينات الأكثر أمانًا وتطوير بدائل أكثر كفاءة للمضادات الحيوية.

توجد أجهزة المناعة كريسبر-كاس في البكتيريا وتعمل كآلية دفاع ضد الالتهابات الفيروسية، وتحديداً الفيروسات البكتيرية التي تسمى العاثيات. تعمل هذه الأنظمة من خلال دمج أجزاء من الحمض النووي العاثي في ​​جينوم البكتيريا، مما يؤدي إلى إنشاء بنك ذاكرة للعدوى السابقة بالعاثية. عندما تهاجم العاثيات مرة أخرى، تستخدم البكتيريا بنك الذاكرة للتعرف على العاثيات المحددة وتفكيكها.

لقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أن العاثيات طورت استراتيجيات مختلفة للتغلب على دفاعات كريسبر-كاس، بما في ذلك تطوير مضادات كريسبر. تعمل مضادات كريسبر هذه على تمكين العاثيات من حجب المجمعات المناعية للبكتيريا.

وفي هذه الدراسة، اكتشف فريق البحث طريقة جديدة تستخدمها العاثيات لقمع أنظمة كريسبر-كاس. ووجدوا أن بعض العاثيات تحمل البكتيريا بتسلسلات الحمض النووي الريبوزي (RNA) المعروفة باسم تكرارات الحمض النووي الريبي (RNA)، والتي تتداخل بشكل مباشر مع بروتينات كريسبر-كاس وتمنعها من العمل بشكل صحيح. إنه في الأساس بمثابة شرك، مما يجعل الجهاز المناعي غير فعال.

ولهذا الاكتشاف آثار مهمة بالنسبة لفهم الديناميكيات الميكروبية في البيئة ولتطوير تقنيات تحرير الجينات. إن الطبيعة القابلة للبرمجة لـ CRISPR-Cas تجعلها أداة قوية لتحرير الجينوم بدقة. إن اكتشاف مضادات كريسبر RNA يمكن أن يوفر طريقة جديدة للتحكم في هذه التقنيات وتعديلها، مما يحسن دقتها وسلامتها.

علاوة على ذلك، فإن النتائج لها آثار على استخدام العاثيات كبدائل للمضادات الحيوية. يمكن استخدام العاثيات كمضادات للميكروبات لقتل البكتيريا المسببة للأمراض، ولكن إذا كانت البكتيريا لديها نظام كريسبر-كاس نشط، فستكون هناك حاجة للعاثيات التي تحتوي على مضادات كريسبر المناسبة لتحييدها.

بشكل عام، يقدم هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول سباق التسلح المعقد بين البكتيريا والعاثيات ويفتح إمكانيات جديدة للتحكم في قوة تقنيات كريسبر-كاس وتسخيرها.

المصدر: Nature، البروفيسور بيتر فينيران (جامعة أوتاجو)، د. رافائيل بينيلا ريدوندو (جامعة كوبنهاجن)