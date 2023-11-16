رؤى جديدة في آلية تفعيل مستقبلات استشعار الكالسيوم

حقق باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تقدمًا مهمًا في فهم آلية تنشيط مستقبلات استشعار الكالسيوم (CaSRs). تلعب CaSRs دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في جسم الإنسان عن طريق استشعار تركيز أيونات الكالسيوم في الدم. يمكن أن يؤدي خلل CaSRs إلى أمراض مختلفة.

نجح فريق البحث، بقيادة البروفيسور تيان تشانغلين، في حل بنية المركب ثلاثي الأبعاد المتكون بين CaSRs وبروتين الإشارة النهائي Gq. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على مثل هذا الهيكل عالي الدقة، مما يسلط الضوء على الآلية الجزيئية للتنشيط غير المتماثل لـ CaSRs بواسطة المنبهات، والمعدلات التفارجية الإيجابية، وجزيئات أخرى. ونشرت النتائج التي توصل إليها الفريق في مجلة Cell Research.

من خلال المجهر الإلكتروني المبرد وسلسلة من التجارب، اكتشف الباحثون سمتين متميزتين للبنية المعقدة CaSR-Gq. أولاً، كان ربط بروتين Gq بـ CaSR مختلفًا عن وضع الارتباط الذي لوحظ في المستقبلات الأخرى المقترنة بالبروتين G (GPCRs). ثانيًا، يعكس نمط الارتباط لـ CaSR-Gq التفاعل المحدد بين Gq والمستقبل. تقدم هذه النتائج رؤى قيمة حول آلية تنشيط CaSRs وتساهم في فهمنا لـ C-family GPCRs.

علاوة على ذلك، قام الفريق بالتحقيق في أنماط الارتباط لسيناكالسيت، وهو جزيء دوائي مُعدِّل تفارغي إيجابي، في مجمع إشارات المستقبل. لقد حددوا شكلين فريدين من السيناكالسيت عندما يرتبطان بمستقبل CaSR ثنائي الأبعاد، ويتفاعل كل منهما بشكل مختلف مع بروتين الإشارة النهائي Gq. تعتبر هذه المعلومات ضرورية لتصميم الأدوية المعدلة الخيفية التي تستهدف CaSRs.

بشكل عام، يوفر هذا البحث الرائد تقدمًا كبيرًا في فهمنا للآلية الجزيئية الكامنة وراء تنشيط CaSR. فهو يضع الأساس للدراسات المستقبلية والتدخلات العلاجية المحتملة للأمراض المرتبطة باختلال توازن الكالسيوم.

أسئلة وأجوبة

ما هي مستقبلات استشعار الكالسيوم (CaSRs)؟

CaSRs هي بروتينات يتم توزيعها على نطاق واسع في مختلف أنسجة وأعضاء الجسم البشري، بما في ذلك الغدد جارات الدرق والأمعاء والعظام والكلى. أنها تلعب دورا حاسما في الحفاظ على توازن أيونات الكالسيوم في الدم.

لماذا تعتبر CaSRs مهمة؟

CaSRs ضرورية للحفاظ على استقرار الكالسيوم في الدم. أي وظيفة غير طبيعية لـ CaSRs يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض.

ما أهمية البحث الذي أجراه البروفيسور تيان تشانغلين وفريقه؟

نجح البروفيسور تيان تشانغلين وفريقه في حل بنية المجمع المتكون بين CaSRs وبروتين الإشارة النهائي Gq، مما يوفر رؤى قيمة حول آلية تنشيط CaSRs. يعمل هذا البحث على تعميق فهمنا لـ C-family GPCRs ويمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة تستهدف CaSRs.

ما هي المغيرون التفارغي الإيجابي؟

المعدلات التفارغية الإيجابية هي جزيئات دوائية تعزز نشاط المستقبلات، مثل CaSRs، عن طريق الارتباط بالمواقع التفارغية على المستقبل.

كيف يمكن لنتائج هذا البحث أن تؤثر على تصميم الأدوية في المستقبل؟

توفر الرؤى التفصيلية حول أوضاع ربط سيناكالسيت، وهو مُعدِّل تفارغي إيجابي، لـ CaSRs أساسًا لتصميم أدوية المغير التفارغي التي تستهدف CaSRs. يمكن أن تؤدي هذه المعرفة إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة للأمراض المرتبطة باختلال توازن الكالسيوم.