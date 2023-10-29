دراسة جديدة تكشف كيف يفهم الكبار ويفسرون لغة الأطفال المبكرة

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد الضوء على كيفية فهم البالغين للمفردات المحدودة للأطفال الصغار عندما يبدأون الحديث لأول مرة. وكشفت الدراسة أن فهم البالغين لسياق المحادثة ومعرفتهم بالأخطاء النطقية الشائعة التي يقوم بها الأطفال أمر بالغ الأهمية في فهم الجهود اللغوية المبكرة للأطفال.

من خلال تحليل آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية المكتوبة للأطفال والبالغين المتفاعلين، طور الباحثون نماذج حسابية لعكس هندسة كيفية تفسير البالغين لخطاب الأطفال. وجدت النماذج أن الاعتماد فقط على الأصوات التي يصدرها الأطفال لم يكن دقيقًا في التنبؤ بما يعتقد الكبار أن الأطفال يقولونه. وبدلاً من ذلك، أخذت النماذج الأكثر نجاحًا في الاعتبار المحادثات السابقة، مما يوفر سياقًا حاسمًا لفهم أقوال الأطفال.

تشير هذه النتائج إلى أن البالغين يمتلكون مهارات عالية التطور في تقديم التفسيرات المستندة إلى السياق، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الأطفال على اكتساب اللغة. في حين أن الدراسة لا تقدم دليلا مباشرا على تسهيل اكتساب اللغة، يفترض الباحثون أن آليات فهم اللغة المتطورة لدى البالغين تجعل العملية أكثر فعالية للأطفال الصغار.

أظهرت الأبحاث السابقة أن البالغين يستخدمون معتقداتهم حول أنماط كلام الآخرين للمساعدة في فهم المحادثات. تساعد هذه الإستراتيجية، المعروفة باسم "الاستماع إلى القنوات الصاخبة"، البالغين على فك رموز الأصوات الصوتية في البيئات الصعبة. يهدف الباحثون إلى التحقق مما إذا كان بإمكان البالغين تطبيق هذه التقنية لتفسير الكلام الذي يبدو غير منطقي للأطفال الذين يتعلمون التحدث.

باستخدام مجموعات البيانات من جامعة براون، والتي تتكون من محادثات مكتوبة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 3 سنوات ومقدمي الرعاية لهم، قام الباحثون بتدريب نماذج اللغة الحسابية للتنبؤ بالكلمات التي يقولها الأطفال. اعتمدت النماذج على موضوعات المحادثة والقواعد والأخطاء النطقية الشائعة لإجراء تنبؤات دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تحسن أداء النماذج حيث قاموا بتحليل أجزاء أكبر من التبادلات السابقة من أجل السياق.

تسلط الدراسة الضوء على أن المستمعين البالغين يبنون تفسيرهم لخطاب الأطفال على التبادلات السابقة ويدمجون توقعات الأخطاء النطقية الشائعة. ومن خلال فهم هذه الاستراتيجيات التي يستخدمها الكبار، تهدف الأبحاث المستقبلية إلى استكشاف كيف تسهل مهارات الاستماع لدى البالغين واستجاباتهم اكتساب الأطفال للغة.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يفهم الكبار ويفسرون لغة الأطفال المبكرة؟

وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، يعتمد البالغون على سياق المحادثة ومعرفتهم بأخطاء النطق الشائعة التي يقوم بها الأطفال لفهم وتفسير لغتهم المبكرة.

س: ما أهمية فهم البالغين لسياق المحادثة ومعرفة الأخطاء النطقية؟

يعد فهم البالغين لسياق المحادثة ومعرفة الأخطاء النطقية أمرًا بالغ الأهمية في فهم الجهود اللغوية المبكرة للأطفال. تساعد هذه العوامل البالغين على تقديم تفسيرات دقيقة وتقديم تعليقات مهمة، مما يساعد الأطفال في اكتساب اللغة.

س: كيف أجريت الدراسة؟

قام الباحثون بتحليل آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية المكتوبة لتفاعل الأطفال والبالغين. وقاموا بإنشاء نماذج حسابية تعتمد على المحادثات السابقة، مما مكنهم من فهم كيفية تفسير البالغين لما يقوله الأطفال الصغار.

س: هل اقترحت الدراسة أي استراتيجيات يستخدمها الكبار لفهم كلام الأطفال؟

نعم، كشفت الدراسة أن البالغين يبنون تفسيرهم لكلام الأطفال على التبادلات السابقة ويدمجون توقعات الأخطاء اللفظية الشائعة. تساعد هذه الاستراتيجيات، المشابهة لكيفية فهم البالغين لبعضهم البعض، في فهم لغة الأطفال المبكرة.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

توفر الدراسة نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراء فهم البالغين للغة الأطفال المبكرة. إنه يضع الأساس لمزيد من البحث حول كيف يمكن لمهارات الاستماع واستجابات البالغين أن تسهل وتعزز اكتساب الأطفال للغة.