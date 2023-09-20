دراسة جديدة تكشف عن ثقوب سوداء هائلة تلتهم الطعام بشكل أسرع من المتوقع

تحدت دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث وسترن الافتراضات السابقة حول عادات الأكل لدى الثقوب السوداء الهائلة. وبينما كان يُعتقد سابقًا أن الثقوب السوداء تستهلك طعامها ببطء، تشير عمليات المحاكاة الجديدة إلى أنها تلتهمه بالفعل بمعدل أسرع بكثير.

استخدمت الدراسة، التي سيتم نشرها قريبًا في مجلة الفيزياء الفلكية، عمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتحقيق في سلوك الثقوب السوداء الدوارة. ووجد الباحثون أن هذه الثقوب السوداء تؤدي إلى تحريف الزمكان المحيط بها، مما يتسبب في تمزق الغاز الموجود في القرص التراكمي. يؤدي هذا إلى تكوين أقراص فرعية داخلية وخارجية، حيث يستهلك الثقب الأسود الحلقة الداخلية أولاً ثم يتم إعادة ملئها بالحطام من القرص الفرعي الخارجي.

وعلى عكس النظريات السابقة التي أشارت إلى أن هذه العملية تستغرق مئات السنين، أظهرت عمليات المحاكاة أنها تحدث بالفعل في غضون أشهر. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة لفهم سلوك النجوم الزائفة، والتي تعد من ألمع الأجسام في سماء الليل. ومن المعروف أن النجوم الزائفة تشتعل فجأة ثم تختفي دون تفسير، وتقدم الدراسة الجديدة تفسيرا محتملا لهذا السلوك الجذري.

وأوضح الباحث الرئيسي، نيك كاز من جامعة نورث وسترن، أن نظرية القرص التراكمي الكلاسيكية لا يمكنها تفسير التغيرات السريعة التي لوحظت في النجوم الزائفة. ومع ذلك، فإن عمليات المحاكاة التي أجريت في هذه الدراسة تشير إلى أن تدمير وتجديد المناطق الداخلية من القرص يمكن أن يفسر هذه الاختلافات.

الفكرة الرئيسية من الدراسة هي أن الافتراضات السابقة حول محاذاة قرص التراكم مع دوران الثقب الأسود كانت خاطئة. وكشفت عمليات المحاكاة أن المنطقة المحيطة بالثقب الأسود أكثر اضطرابا بكثير مما كان يعتقد سابقا. تم أخذ ديناميكيات الغاز، والمجالات المغناطيسية، والنسبية العامة للثقوب السوداء في الاعتبار في عمليات المحاكاة، مما يوفر نموذجًا أكثر دقة لسلوكها.

وتحدث عملية التمزيق والتغذية في منطقة يتنافس فيها التواء الثقب الأسود للزمكان مع الاحتكاك والضغط داخل القرص. وينتج عن ذلك اصطدام القرصين الداخلي والخارجي، مما يؤدي إلى التهام القرص الداخلي بواسطة الثقب الأسود. ثم تقوم جاذبية الثقب الأسود بسحب الغاز من المنطقة الخارجية لإعادة ملء المنطقة الداخلية، لتكتمل الدورة.

لا تلقي هذه الدراسة الضوء على عادات الأكل لدى الثقوب السوداء فائقة الكتلة فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة لسلوك النجوم الزائفة. ومع المزيد من الأبحاث، قد يتمكن العلماء من فهم الآليات المسؤولة عن الاختلافات المثيرة التي لوحظت في هذه الظواهر الكونية بشكل أفضل.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (قيد النشر)

- جامعة نورث وسترن