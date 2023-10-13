يكشف البحث عن أدلة على حدوث تقلبات كبيرة في أكسجين المحيط الماضي

نشر باحثون في جامعة هاواي في مانوا دراسة تكشف عن أدلة على فقدان الأكسجين في محيطات العالم خلال الفترات الجليدية الماضية. يشير هذا الاكتشاف، المحبوس في رواسب أعماق البحار القديمة، إلى أن فقدان الأكسجين على نطاق واسع الذي نشهده مع تغير المناخ الحالي قد لا يكون دائمًا.

يقوم العلماء بقياس الأكسجين في المحيطات منذ الستينيات ولاحظوا انخفاض مستوياته في الأعماق الوسطى للمحيطات. تحتوي المياه الدافئة على كمية أقل من الأكسجين، مما قد يؤدي إلى فقدان الموائل للأنواع البحرية التي تعتمد على الأكسجين للتنفس. يمكن أن يؤثر توسع المناطق منخفضة الأكسجين الموجودة بشكل طبيعي في شرق المحيط الهادئ بشكل كبير على مصايد الأسماك في جزر المحيط الهادئ في مناخ أكثر دفئًا.

وركز الباحثون على الكوبالت كدليل لفهم التغيرات الماضية في المناطق منخفضة الأكسجين. ووجدوا أن المناطق التي تحتوي على مياه منخفضة الأكسجين في المحيط الهادئ غنية بالكوبالت، الذي يتم نقله عبر المحيط في عمود من المياه منخفضة الأكسجين. يتم بعد ذلك ترسيب الكوبالت في قاع البحر وحفظه في الرواسب.

وبتحليل رواسب قاع البحر منذ 145,000 ألف سنة الماضية، بما في ذلك العصر الجليدي الرئيسي الأخير، وجد الباحثون مستويات أعلى من الكوبالت في الرواسب من العصور الجليدية مقارنة بالرواسب الأحدث. يشير هذا إلى مناطق أكبر من المياه منخفضة الأكسجين في المحيط الهادئ خلال العصر الجليدي.

أحد التفسيرات المحتملة لانتشار المياه منخفضة الأكسجين في المناخات الباردة هو التغيرات في دوران المحيطات بسبب تغير المناخ. وإذا ضعفت التيارات، فقد تنخفض مستويات الأكسجين في المحيط الهادئ. التغيرات البطيئة في مستويات الأكسجين يمكن أن تسمح للأسماك والأنواع الأخرى بالتكيف، كما فعلت في الماضي.

ويؤكد الباحثون على ضرورة تقليل الانبعاثات لكسب الوقت للأنظمة البيئية للتكيف مع تغير المناخ. ويساهم هذا الفهم الجديد لتقلبات الأكسجين في المحيطات السابقة في الجهود المستمرة لحماية الموائل البحرية وضمان رفاهية الأنواع البحرية في مواجهة تغير المناخ.

المصدر

– نيكولاس ج. هوكو وآخرون، توسع نقص الأكسجين في المحيطات خلال الفترات الجليدية المسجلة في تدفق الكوبالت إلى الرواسب السطحية، رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية (2023).