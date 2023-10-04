دراسة تحدد كمية انبعاث المواد البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي من خلال رذاذ البحر

تستكشف دراسة حديثة أجراها لوك ديك وفريقه ظاهرة انبعاث المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الغلاف الجوي من خلال رذاذ البحر. عندما تنفجر الفقاعات على سطح المحيط، فإنها تطلق جزيئات صغيرة في الهواء، بما في ذلك الملح والمواد العضوية. ومع ذلك، لم يكن معروفًا ما إذا كان من الممكن أيضًا نقل المواد البلاستيكية الدقيقة، المنتشرة بشكل كبير في المحيط، إلى الغلاف الجوي من خلال هذه العملية.

وفي تجاربهم المعملية باستخدام التصوير الفوتوغرافي عالي السرعة، وجد الباحثون أن جزيئات البلاستيك الدقيقة التي يتراوح حجمها من 10 ميكرومتر إلى 280 ميكرومتر يمكن بالفعل نقلها من مياه البحر إلى الهواء. وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل القطرات الصغيرة المعروفة باسم "القطرات النفاثة"، والتي يتم قذفها عن طريق انفجار فقاعات زبد البحر. تحمل هذه القطرات المواد البلاستيكية الدقيقة وتنتقل بالهواء. ومع تبخر الماء، تبقى الجسيمات البلاستيكية معلقة في تيارات الرياح.

ومن خلال تقدير تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة في البحر، تمكن الباحثون من حساب الكمية الإجمالية للجسيمات البلاستيكية المنبعثة من محيطات العالم. ويقدر الباحثون أن ما يتراوح بين 0.02 و7.4 مليون طن متري من البلاستيك ينبعث كل عام، وأفضل تخمين هو 0.1 مليون طن. ومع ذلك، هناك حاجة إلى قوائم جرد أكثر دقة لتركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات للحد من عدم اليقين في قياس هذه الانبعاثات.

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على فهم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على البيئة وصحة الإنسان. يمكن أن يؤثر نقل المواد البلاستيكية الدقيقة من خلال رذاذ البحر على ديناميكيات المناخ العالمي من خلال التأثير على التوازن الإشعاعي للغلاف الجوي والعمل كنواة لتكثيف السحب.

من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم مدى انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة وعواقبها المحتملة بشكل كامل. تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة لإدارة أفضل والحد من التلوث البلاستيكي للتخفيف من آثاره الضارة على كوكبنا.

المصدر: PNAS نيكزس

المقال الأصلي: دانييل بي شو وآخرون، انبعاث المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات، PNAS Nexus (2023). دوى: 10.1093/pnasnexus/pgad296.

الاقتباس: Phys.org (2023، 4 أكتوبر). "تحدد الأبحاث كمية البلاستيك الدقيق المنبعث في الغلاف الجوي عن طريق رذاذ البحر." تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2023، من https://phys.org/news/2023-10-quantify-microplastic-eminating-atmosphere-sea.html