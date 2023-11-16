منظور جديد لدورة الكبريت: رؤى من بحيرة سوبيريور

بحيرة سوبيريور، المشهورة باتساعها وجمالها، تحمل سرًا قد يفتح أسرار المحيط القديم. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مرصد البحيرات الكبيرة بجامعة مينيسوتا أن مستويات الكبريتات المنخفضة في هذه البحيرة العظيمة تجعلها نظيرًا مثاليًا لفهم دورة الكبريت منذ مليارات السنين.

بحثت الباحثة الرئيسية، الدكتورة إميلي فيليبس، في عالم الكبريت العضوي، وهو مجموعة من الجزيئات التي يرتبط فيها الكبريت بمركب الكربون. وتشمل هذه الجزيئات الدهون السلفو والأحماض الأمينية الكبريتية. وفي المحيط الحديث، تتفوق الكبريتات على الكبريت العضوي بمليون مرة. ومع ذلك، في البيئات ذات الكبريتات النادرة، يصبح الكبريت العضوي عاملاً حاسماً يؤثر على دورة الكبريت.

يوضح الدكتور فيليبس: «لفترة طويلة، تشكل فهمنا لدورة الكبريت من خلال دراسة المحيطات الحديثة الغنية بالكبريتات. لكن لفهم نشأة الأرض المبكرة، نحتاج إلى دراسة العمليات التي ظهرت عندما كانت الكبريتات محدودة. يمكن للكبريت العضوي أن يحدث ثورة في فهمنا لهذا العصر.

تعكس بحيرة سوبيريور بشكل ملائم المحيط القديم بسبب تركيز الكبريتات المنخفض للغاية فيها، وهو أقل بحوالي ألف مرة من المحيط الحديث. يقدم هذا التشابه للباحثين فرصة فريدة لفحص دورة الكبريت في ظل الكيمياء القديمة.

ومن هذا المنطلق، صاغ الدكتور فيليبس ثلاثة أسئلة حاسمة:

1. ما هي الميكروبات المسؤولة عن اختزال الكبريتات في هذه البيئة؟

2. ما هي أنواع المركبات التي تفضلها هذه الميكروبات عند استخدام الكبريت العضوي؟

3. ما هو مصير كبريتيد الهيدروجين الذي ينتج خلال هذه العمليات؟

من خلال السعي للإجابة على هذه الأسئلة، يأمل الباحثون في كشف الجوانب الرئيسية لدورة الكبريت القديمة والحصول على رؤى أعمق حول تطور الأرض المبكرة.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تعد بحيرة سوبيريور موقعًا مهمًا للدراسة لفهم دورة الكبريت القديمة؟

ج: إن مستويات الكبريت المنخفضة في بحيرة سوبيريور تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في المحيط القديم، مما يجعلها نظيرًا لا يقدر بثمن لدراسة دورة الكبريت في تلك الحقبة.

س: ما هي مركبات الكبريت العضوية؟

ج: يشير الكبريت العضوي إلى الجزيئات التي يرتبط فيها الكبريت بمركب الكربون. وتشمل الأمثلة الدهون السلفو والأحماض الأمينية الكبريتية.

س: ما أهمية دراسة الكبريت العضوي؟

ج: في البيئات ذات الكبريتات المحدودة، يلعب الكبريت العضوي دورًا حاسمًا في دورة الكبريت، وغالبًا ما يؤثر على العمليات الميكروبية وديناميكيات النظام البيئي بشكل عام.

س: ما هي الأسئلة البحثية الرئيسية لهذه الدراسة؟

ج: تهدف الدراسة إلى تحديد الميكروبات المسؤولة عن اختزال الكبريتات، وتحديد المركبات المفضلة التي تستخدمها هذه الميكروبات أثناء استخدام الكبريت العضوي، وفهم مصير كبريتيد الهيدروجين الناتج خلال هذه العمليات.