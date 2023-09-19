توصلت الدراسات إلى أن البرك التي يصنعها الإنسان قد تكون مصدرًا لانبعاثات الغازات الدفيئة

يكشف بحث جديد أجرته جامعة كورنيل أن البرك التي يصنعها الإنسان لها تأثير كبير على انبعاثات الغازات الدفيئة. بدأت دراستان مرتبطتان أجراهما باحثون من جامعة كورنيل في تحديد آثار البرك التي يصنعها الإنسان والطبيعية على ميزانية غازات الدفيئة العالمية، مما يوفر رؤى قيمة حول موضوع غير مفهوم جيدًا.

وجدت الدراسات أنه عند إضافة الانبعاثات وتخزين الكربون في الأحواض التي يصنعها الإنسان، قد تكون الأحواض مصدرًا لانبعاثات غازات الدفيئة. وتشير التقديرات السابقة إلى أن البرك، التي تُعرف بأنها مسطحات مائية بمساحة 5 هكتارات أو أقل، قد تساهم بنسبة 5% من انبعاثات الميثان العالمية. ومع ذلك، بدون قياسات دقيقة عبر العديد من الأحواض، يمكن أن تتراوح هذه النسبة من نصف إلى ضعف الكمية المقدرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقديرات محدودة لمعدلات دفن الكربون في البرك.

ركزت إحدى الدراسات التي أجراها الباحثون على كمية الكربون المحتجزة في 22 بركة مختارة على وجه التحديد. قام الباحثون بفحص أنشطة الإدارة السابقة وقياس سمك الرواسب ومحتوى الكربون في البرك. ووجدوا أن معدلات دفن الكربون في البرك تأثرت بعوامل مثل النباتات المائية والأسماك ومستويات المغذيات. وكشفت الدراسة أيضًا أن كلاً من الأحواض الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان على مستوى العالم تحتجز كمية كبيرة من الكربون، مما يشير إلى أن احتجاز الكربون في الأحواض يتم الاستهانة به.

واستكشفت الدراسة الثانية الانبعاثات الموسمية للغازات الدفيئة من أحواض كورنيل التجريبية المحددة. ويشكل الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية، غالبية الغازات المنبعثة. وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على أهمية أخذ العينات بشكل متكرر لحساب انبعاثات غازات الدفيئة من البرك بدقة.

بشكل عام، تشير هذه الدراسات إلى أن البرك تلعب دورًا في انبعاثات غازات الدفيئة وتخزين الكربون. في حين أن الأحواض قد تكون حاليًا مصدرًا صافيًا لانبعاثات غازات الدفيئة بسبب إطلاق غاز الميثان، إلا أن هناك احتمالًا لأن تصبح بالوعات صافية عن طريق تقليل انبعاثات غاز الميثان. تقترح النتائج أيضًا استخدام الفقاعات أو أجهزة التدوير تحت الماء لتقليل انبعاثات غاز الميثان في البرك.

يعد إجراء مزيد من البحث وفهم دور البرك في انبعاثات غازات الدفيئة أمرًا بالغ الأهمية لنمذجة المناخ والتنبؤات الدقيقة.

مصادر:

– ميريديث أ. هولجرسون وآخرون، ارتفاع معدلات دفن الكربون المرتبط بالإنتاج الأصلي في الأحواض الاصطناعية، رسائل علم الليمون وعلم المحيطات (2023). دوى: 10.1002/lol2.10351

– نيكولاس إي. راي وآخرون، التباين الكبير بين الفصول في انبعاثات غازات الدفيئة من البرك المشيدة المعتدلة، رسائل البحوث الجيوفيزيائية (2023). دوى: 10.1029/2023GL104235

(المصدر: كورنيل)