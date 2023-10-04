دوائر خرافية غامضة وجدت في مواقع مختلفة حول العالم

لقد أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة الأنماط الدائرية الغامضة للتربة العارية المحاطة بحلقات من النباتات المعروفة باسم الدوائر الخيالية. وفي السابق، كان يُعتقد أن هذه التشكيلات موجودة فقط في أجزاء من ناميبيا وأستراليا. ومع ذلك، فقد اكتشفت الأبحاث الحديثة دوائر خرافية في أكثر من 250 موقعًا عبر 15 دولة وثلاث قارات. يلقي هذا الاكتشاف الجديد الضوء على العوامل البيئية التي تساهم في تكوينها.

استخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PNAS، نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية وتحديد 263 موقعًا في جميع أنحاء العالم تظهر أنماطًا مشابهة للدوائر الخيالية التي لوحظت في ناميبيا وغرب أستراليا. اكتشف الباحثون بقيادة إميليو جيرادو من مختبر بيئة المناطق القاحلة والتغير العالمي بجامعة أليكانتي، وجود علاقة قوية بين خصائص التربة والمناخ المحددة ووجود الدوائر الخيالية.

تشمل المؤشرات الرئيسية لحدوث الدائرة الخيالية انخفاض محتوى النيتروجين في التربة ومتوسط ​​هطول الأمطار السنوي أقل من 200 ملم. ووجد الباحثون أيضًا أن المناطق ذات الدوائر الخيالية أظهرت استقرارًا أكبر مقارنة بالنظم البيئية الأخرى. يشير هذا إلى أن الدوائر الخيالية يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات لتدهور النظام البيئي الناجم عن تغير المناخ، على غرار الأنماط المكانية الأخرى في المناطق القاحلة.

تفتح نتائج هذه الدراسة آفاقًا جديدة للبحث حول الآثار الوظيفية للدوائر الخيالية. إنها توفر نظرة ثاقبة حول كيفية مساهمة هذه الهياكل النباتية في استقرار النظام البيئي والمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. تؤكد الدراسة على أهمية الدوائر الخيالية كمؤشرات محتملة للتغير البيئي في النظم البيئية الهشة بشكل متزايد.

ومن خلال تعميق فهمنا لتوزيع وخصائص الدوائر الخيالية، يمكن للعلماء استكشاف دورها في الحفاظ على صحة النظام البيئي ومرونته. يمكن أن تكون هذه المعرفة مفيدة في تطوير استراتيجيات لحماية وإدارة هذه التكوينات الفريدة في مواجهة التحديات البيئية المستمرة.

مصادر:

- دراسة PNAS: "التوزيع العالمي للأنماط في الأنظمة القاحلة: الدوائر الخيالية والفورميكاريديات والتحليل العلمي"

- الصورة 1: دائرة الجنية في ناميبيا بواسطة Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

- الصورة 2: دوائر خرافية في وادي مارينفلوس في ناميبيا بواسطة Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)