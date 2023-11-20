إطلاق العنان لقوة اللعب التخيلي من أجل تنمية الطفولة المبكرة

كشفت دراسة رائدة أجرتها جامعة موناش عن تقدم كبير في فهمنا لدور وأهمية اللعب التخيلي في تنمية الطفولة المبكرة. وخلافا للاعتقادات الأكاديمية السابقة، تكشف الدراسة أن الرضع والأطفال الصغار قادرون تماما على الانخراط في هذا النوع من اللعب، مما يسلط الضوء على أهميته العميقة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وعلى مدار برنامج مدته خمس سنوات، تعاون باحثون من كلية التربية بجامعة موناش مع أكثر من 2,500 معلم وطفل صغير. سعى مشروع البحث المفاهيمي PlayWorld إلى استكشاف وتحليل تأثير اللعب التخيلي على التطور المعرفي للأطفال.

تشير نتائج هذه الدراسة المكثفة إلى أنه عندما يشارك الأطفال في اللعب التخيلي، فإنهم يخضعون لتحول أساسي في المنظور. وبدلاً من إدراك الأشياء كما هي، يبدأ الأطفال في تخيلها كشيء آخر. يمثل هذا التحول المعرفي معلمًا تنمويًا حاسمًا في حياة الأطفال الصغار والرضع.

تسلط البروفيسور مارلين فلير، الحائزة على جائزة مجلس البحوث الأسترالي، والخبيرة الرائدة في هذا المجال من جامعة موناش، الضوء على أهمية اللعب التخيلي في تعزيز الخيال ودعم التعلم، لا سيما في المفاهيم المجردة مثل القياس. وبحسب البروفيسور فلير، فإن اللعب التخيلي له دور فعال في تطوير الوظيفة النفسية للخيال، وهو أمر ضروري لفهم المفاهيم المجردة والتفكير في الماضي والمستقبل.

لمزيد من التحقق من صحة التأثير التحويلي للعب التخيلي، قدم المشروع البحثي Conceptual PlayLab عوالم اللعب المفاهيمية إلى مراكز رعاية الأطفال. سمح هذا النهج المبتكر لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بتوسيع تقنياتهم التربوية وتنمية اللعب التخيلي داخل مراكزهم. وكانت النتائج الإيجابية واضحة، حتى أن أصغر الأطفال شاركوا بنشاط في الأنشطة.

شمل التدخل المفاهيمي لعالم اللعب أيضًا التطوير المهني الذاتي للمعلمين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتخطيط وتنفيذ عوالم اللعب المفاهيمية بنجاح في مراكز رعاية الأطفال الخاصة بهم. أدى هذا المورد التمكيني إلى تحويل المعلمين إلى قادة تربويين ووكلاء تغيير داخل مجتمعاتهم التعليمية.

وبناءً على هذه النتائج الرائدة، فمن الواضح أن رعاية اللعب التخيلي في المجتمعات والأوساط التعليمية أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية الطفولة المبكرة. ومن خلال تبني هذا النوع من اللعب وتشجيعه، فإننا نمكن الأطفال من تنمية خيالهم، وتعزيز قدراتهم المعرفية، وتمهيد الطريق للنجاح في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو اللعب التخيلي؟

ج: يشير اللعب التخيلي إلى قيام الأطفال بإنشاء سيناريوهات التظاهر والمشاركة فيها باستخدام خيالهم.

س: ما أهمية اللعب التخيلي؟

ج: اللعب التخيلي أمر حيوي لتعزيز الخيال ودعم التعلم وتطوير مهارات التفكير المجرد.

س: كيف يفيد اللعب التخيلي تنمية الطفولة المبكرة؟

ج: إن المشاركة في اللعب التخيلي تتيح للأطفال تنمية خيالهم وقدراتهم المعرفية وقدرتهم على التفكير الإبداعي.

س: كيف يمكن لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة تعزيز اللعب التخيلي؟

ج: يمكن لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة تعزيز اللعب التخيلي من خلال إنشاء بيئات تشجع سيناريوهات التظاهر، وتوفير مواد مفتوحة ليستخدمها الأطفال، والمشاركة في اللعب بأنفسهم.

س: أين يمكنني معرفة المزيد عن المشروع البحثي؟

ج: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مشروع بحث Conceptual PlayWorld في [جامعة موناش](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).