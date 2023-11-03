الخصائص الرائعة لبقايا المستعر الأعظم 1E 0102.2–7219 التي كشف عنها علماء الفلك

قدمت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من علماء الفلك باستخدام مصفوفة التلسكوب الأسترالي المدمجة (ATCA) ومصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية / تحت المليمترية (ALMA) رؤى جديدة حول خصائص وطبيعة بقايا المستعر الأعظم المعروف باسم 1E 0102.2–7219. وتلقي الدراسة، التي نُشرت في الإشعارات الشهرية لمجلة الجمعية الفلكية الملكية، الضوء على السمات الرائعة لهذا الهيكل الكوني.

بقايا المستعر الأعظم (SNRs) هي هياكل متوسعة ومنتشرة تنتج عن انفجار المستعر الأعظم. تتكون هذه البقايا من مادة مقذوفة من الانفجار بالإضافة إلى مادة بين النجوم اجتاحتها موجة الصدمة التي أحدثها النجم المنفجر.

1E 0102.2–7219، والمعروف أيضًا باسم E0102، عبارة عن دائرة SNR شابة منهارة في قلبها تقع في سحابة ماجلان الصغيرة (SMC) - وهي مجرة ​​قزمة تدور حول درب التبانة. بفضل هيكله اللامع الذي يشبه الحلقة والحافة الخارجية التي تتبع موجة الانفجار المتحركة للأمام، استحوذ E0102 على اهتمام الباحثين منذ اكتشافه في عام 1981. وقد قدرت الملاحظات السابقة عمر E0102 بحوالي 1,738 عامًا، مع وجود وتقدر كتلة سلف النجم الذي انفجر بما بين 32 و50 كتلة شمسية.

للحصول على مزيد من الأفكار، استخدم فريق من علماء الفلك بقيادة رامي الصابري من جامعة ويسترن سيدني في بنريث، أستراليا، ATCA وALMA لمراقبة E0102 بدقة وحساسية عالية.

وكشفت ملاحظاتهم أن E0102 يمتلك شكلًا يشبه الحلقة بمتوسط ​​نصف قطر يبلغ حوالي 20.2 سنة ضوئية، إلى جانب هيكل يشبه الجسر. والجدير بالذكر أن المنطقة الوسطى من E0102 أظهرت جسرًا أفقيًا مميزًا أو ميزة تشبه الشريط.

واكتشف الباحثون أيضًا أن المؤشر الطيفي لـ E0102، الذي يصف سلوك انبعاث الراديو عند أطوال موجية مختلفة، كان متوسط ​​قيمته -0.54. وأظهر التحليل الأدق أن المؤشر الطيفي كان أكثر انحدارًا (حوالي -0.6) عند نصف القطر الداخلي والخارجي، بينما لوحظت التدرجات المسطحة عند نصف القطر المتوسط. ولوحظ ألمع انبعاث راديوي في الجزء الشمالي الشرقي من E0102.

الأهم من ذلك، أن الملاحظات كشفت عن مناطق مستقطبة داخل غلاف E0102، مع متوسط ​​استقطاب كسري مُقاس قدره 7% و12% عند ترددات 5,500 و9,000 ميجاهرتز، على التوالي. سمحت هذه القياسات لعلماء الفلك بحساب شدة المجال المغناطيسي في خط البصر، والتي تم تحديدها بـ 44 درجة مئوية، مع مجال تقسيم متساوي قدره 65 ± 5 درجة.

وفيما يتعلق بالبيئة المحيطة بـE0102، حدد الباحثون سحابة من الهيدروجين الذري المحايد (HI) تقع باتجاه البقايا، بمدى سرعة يتراوح بين 160-180 كم/ثانية تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وجود هيكل يشبه التجويف بسرعة 163.7-167.6 كم/ثانية.

باختصار، أكد التحليل الشامل الذي أجراه الباحثون أن خصائص E0102 تتوافق مع تلك المرتبطة عادة ببقايا المستعرات الأعظمية الشابة. وأشاروا أيضًا إلى أن الاستقطاب الخطي المتكامل المنخفض نسبيًا لهذه البقايا يشير إلى درجة عالية من الاضطراب.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي بقايا المستعر الأعظم؟

ج: بقايا المستعر الأعظم هي هياكل منتشرة ومتوسعة تنتج عن انفجار المستعر الأعظم. وهي تتكون من مادة مقذوفة من الانفجار ومواد بين النجوم اجتاحتها موجة الصدمة التي أحدثها النجم المنفجر.

س: أين يقع 1E 0102.2–7219؟

ج: 1E 0102.2–7219، والمعروفة أيضًا باسم E0102، تقع في سحابة ماجلان الصغيرة (SMC)، وهي مجرة ​​قزمة تدور حول درب التبانة.

س: ماذا كشفت الدراسة الأخيرة عن E0102؟

ج: كشفت الدراسة أن E0102 يُظهر شكلاً حلقيًا مع هيكل يشبه الجسر في منطقته الوسطى. تعرض البقية أيضًا مناطق مستقطبة ولها متوسط ​​استقطاب كسري مُقاس بنسبة 7% و12% عند ترددات 5,500 و9,000 ميجاهرتز، على التوالي.

س: ما هي قوة المجال المغناطيسي لخط البصر لـ E0102؟

ج: تم حساب قوة المجال المغناطيسي لخط البصر لـ E0102 لتكون 44 درجة مئوية، مع مجال تقسيم متساوي قدره 65 ± 5 درجة مئوية.

س: ما هو عمر E0102؟

ج: تقدر الملاحظات السابقة أن عمر E0102 يبلغ حوالي 1,738 عامًا.

س: ما هي أهمية البنية الشبيهة بالتجويف الملحوظ حول E0102؟

ج: يشير الهيكل الشبيه بالتجويف بسرعة 163.7-167.6 كم/ثانية إلى وجود منطقة مميزة تحيط بـ E0102 يتركز فيها الهيدروجين الذري المحايد (HI).

(المصدر: الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)