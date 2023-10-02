السلوك الجماعي للإلكترونات في المواد الكمومية

يدرس ديبانجان شودري، أستاذ مساعد في الفيزياء، سلوك الإلكترونات في المواد الكمومية. على عكس المواد الشائعة مثل السيليكون، تحتوي المواد الكمومية على تريليونات من الإلكترونات التي تتفاعل وتؤثر على بعضها البعض. لا يمكن وصف هذا السلوك من خلال معالجة كل إلكترون على حدة؛ وبدلاً من ذلك، يجب التعامل مع الإلكترونات على أنها سائل جماعي.

تُظهِر المواد الكمومية، مثل الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية، خصائص غير بديهية تتحدى التفسيرات التقليدية. الموصلات الفائقة هي مواد يمكنها حمل تيار كهربائي دون فقدان أي طاقة. تمتلك الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية عتبة درجة حرارة للموصلية الفائقة أعلى بكثير من الاكتشافات السابقة، مما يجعلها أكثر عملية للتطبيقات اليومية.

إن فهم الظواهر الكمومية وراء تدفق الإلكترونات في الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية لديه إمكانات مذهلة للتقدم التكنولوجي. على سبيل المثال، يمكن أن يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية لإنتاج الكهرباء من خلال القضاء على فقدان الطاقة أثناء النقل. ومع ذلك، فإن المعادن الغريبة، وهي فئة من الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية، لا تزال تحير العلماء بخصائصها الفريدة.

تظهر المعادن الغريبة سلوك التبديد على عكس أي مادة أخرى. في حين أن الموصلات النموذجية لها حد أقصى لتبديدها مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن المعادن الغريبة ليس لها حد. الموصلية الخاصة بهم تستمر في التدهور في درجات حرارة أعلى. على الرغم من ذلك، فإن المعادن الغريبة تظهر أيضًا عالمية، مما يعني أن خصائصها مشتركة عبر مركبات مختلفة، بغض النظر عن تركيبها الكيميائي أو درجة حرارة عتبة الموصلية الفائقة.

يبحث شودري في أصل هذا المقياس الزمني العالمي في المعادن الغريبة وارتباطه بالموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية. يعد توقيت اصطدامات الإلكترون جانبًا أساسيًا في ميكانيكا الكم وهو أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية حمل السوائل الإلكترونية للتيار في المعادن الغريبة. ويعمل تشودري على تطوير نماذج رياضية لوصف سلوك الإلكترونات في هذه المواد، على أمل تقديم تفسير نظري يشمل جميع المركبات المعدنية الغريبة.

إن دراسة المواد الكمومية وسلوكها الجماعي تبشر بالخير لتعزيز فهمنا لميكانيكا الكم ودفع تطوير تقنيات الكم المستقبلية.

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– تعريف الموصلات الفائقة: الموصلية الفائقة هي مادة يمكنها توصيل التيار الكهربائي دون أي فقدان للطاقة بسبب المقاومة.

– تعريف المواد الكمومية: المواد الكمومية هي مواد لها خصائص وسلوك متأثر بميكانيكا الكم، وهي النظرية التي تصف سلوك المادة والطاقة في أصغر المقاييس.