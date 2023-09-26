التقدم في الأدلة الموجية ثنائية الأبعاد لمعالجة الضوء بكفاءة

حقق باحثون من جامعة شيكاغو طفرة في مجال الأدلة الموجية ثنائية الأبعاد من خلال إثبات أن لوح من الكريستال الزجاجي الذي يبلغ سمكه بضع ذرات فقط يمكنه احتجاز الضوء وحمله بكفاءة لمدة تصل إلى سنتيمتر واحد. يحمل هذا الاكتشاف آثارًا واعدة لتطوير الأجهزة الضوئية عالية الأداء.

استخدم العلماء بلورة زجاج ثاني كبريتيد الموليبدينوم، والتي كانت أرق من الفوتون نفسه، لبناء أدلة موجية بصرية ثنائية الأبعاد. والمثير للدهشة أن البلورة فائقة النحافة لا تحتفظ بالطاقة فحسب، بل توفرها أيضًا ألف مرة أبعد من أي أنظمة مماثلة تمت ملاحظتها من قبل. أظهر الضوء المحبوس سلوكًا يتوافق مع السفر في مساحة ثنائية الأبعاد، مما يسمح بالتلاعب السهل باستخدام العدسات أو المنشورات. تتيح هذه الميزة بناء أجهزة معقدة باستخدام البلورات الزجاجية.

يتوقع الباحثون تطبيقات مختلفة للأدلة الموجية ثنائية الأبعاد، بما في ذلك تطوير أجهزة استشعار للكشف الجزيئي والدوائر الضوئية الرقيقة التي يمكن تكديسها. من خلال الاستفادة من قدرات محاصرة الضوء الاستثنائية لهذه الأدلة الموجية، قد يكون من الممكن تعزيز كفاءة وأداء الأنظمة البصرية.

نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Science، بعنوان "الأدلة الموجية على نطاق الرقاقة δ للضوئيات المتكاملة ثنائية الأبعاد" (Myungjae Lee et al., 2023).

النيكلات ذات الطبقات لذاكرة تغيير الطور غير المتطايرة

اكتشف علماء من جامعة توهوكو وجامعة تسوكوبا إمكانات النيكلات ذات الطبقات كمواد لأجهزة ذاكرة تغيير الطور غير المتطايرة. النيكلات ذات الطبقات عبارة عن مواد أكسيدية معقدة تتكون من أيونات النيكل وتظهر بنية متعددة الطبقات. تخضع هذه المواد لانتقال عكسي بين ثلاث مراحل بلورية عند التسخين والتبريد، مما يجعلها مناسبة للتطبيق في أجهزة الذاكرة.

ركز فريق البحث على طبقة محددة من النيكلات تتكون من طبقات من ذرات السترونتيوم والبزموت والأكسجين في ترتيب هيكلي "الملح الصخري"، تتخللها طبقات من جزيئات السترونتيوم والنيكل وذرات الأكسجين في بنية البيروفسكايت. أظهرت المادة تغيرًا في الطور البلوري العائد حراريًا، مما يتيح التبديل العكسي للمقاومة الكهربائية في درجة حرارة الغرفة.

من خلال تسخير الخصائص الفريدة للنيكلات ذات الطبقات، مثل قدراتها الفائقة على تغيير الطور، يهدف الباحثون إلى تطوير أجهزة ذاكرة تغيير الطور غير المتطايرة متعددة المستويات للتطبيقات اليومية. يمكن أن يؤدي هذا التقدم إلى إنشاء أنظمة معالجة بيانات أكثر كفاءة وأسرع.

نُشرت الدراسة في مجلة Advanced Science تحت عنوان "تغيير الطور البلوري المعاد دخوله حرارياً في النيكلات المشتقة من البيروفسكايت، مما يتيح التبديل العكسي للمقاومة الكهربائية في درجة حرارة الغرفة" (ماتسوموتو، ك. وآخرون، 2023).

ترانزستورات بيروفسكايت هاليد القصدير عالية الأداء

أدى الجهد التعاوني الذي بذله باحثون من جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH)، والأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين إلى تطوير ترانزستورات هاليد بيروفسكايت من النوع p مع حركة ثقب عالية و انخفاض العيوب. تعرض هذه الترانزستورات مستويات أداء ممتازة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب معالجة سريعة وفعالة للبيانات.

استخدم الفريق ثلاث عمليات كاتيونية متميزة من البيروفسكايت لتصنيع طبقة شبه موصلة من البيروفسكايت من النوع p. أظهرت الترانزستورات الناتجة حركة ثقب عالية ونسبة تيار تشغيل/إيقاف، والتي تعتبر أعلى مستوى أداء تم تحقيقه حتى الآن بواسطة ترانزستورات البيروفسكايت من النوع p.

ويتوقع الباحثون أنه مع استمرار تحسن أداء أشباه الموصلات من النوع p ذات درجة الحرارة المنخفضة، يمكن تحقيق دوائر إلكترونية ذات أداء أسرع وسرعات معالجة بيانات محسنة. يحمل هذا البحث إمكانات كبيرة للتطبيقات في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، مما يزيد من تطوير قدرات أشباه الموصلات والترانزستورات.

نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "ترانزستورات بيروفسكايت القصدير والدوائر التكميلية القائمة على هندسة الكاتيون في الموقع A" في Nature Electronics (Zhu, H. et al., 2023).

مصادر:

- لي، M. وآخرون. (2023). أدلة موجية على نطاق الرقاقة للضوئيات المتكاملة ثنائية الأبعاد. العلوم، 381، 648-653.

– ماتسوموتو، K. وآخرون. (2023). تغيير الطور البلوري العائد حرارياً في النيكلات المشتقة من البيروفسكايت، مما يتيح التبديل العكسي للمقاومة الكهربائية في درجة حرارة الغرفة. حال. العلوم، 2023، 2304978.

- تشو، H. وآخرون. (2023). ترانزستورات بيروفسكايت القصدير والدوائر التكميلية القائمة على هندسة الكاتيون في الموقع A. نات. إلكترون، 6، 650-657.