خلق تأثيرات الجاذبية الزائفة في البلورات الضوئية: التلاعب بسلوك الضوء

قطعت مجموعة من الباحثين خطوات كبيرة في مجال معالجة الضوء من خلال استكشاف استخدام تشويه الشبكة في البلورات الضوئية لإنتاج تأثيرات الجاذبية الزائفة. كانت البلورات الضوئية، بقدرتها الفريدة على التحكم في سلوك الضوء والتلاعب به، في طليعة الاستكشاف العلمي. يتم إنشاء هذه البلورات من خلال ترتيب مواد مختلفة بنمط متكرر، مما يسمح بالتفاعل وإبطاء الضوء.

ومن خلال إدخال تشويه الشبكة عمدًا، تمكن الباحثون من كسر المسافات المنتظمة بين العناصر في البلورات الضوئية. تسبب هذا التشوه في مسار منحني في الوسط، يشبه انحناء الضوء تحت تأثير مجال الجاذبية. بمعنى آخر، تمكن الباحثون من خلق جاذبية زائفة داخل البلورات الضوئية، مما أدى إلى تغيير مسار الضوء كما لو كان متأثرًا بالجاذبية.

استخدم فريق العلماء موجات تيراهيرتز وبلورة ضوئية مشوهة بالسيليكون لإجراء تجاربهم. ومن خلال هذه التجارب، أثبتوا بشكل مقنع انحراف هذه الموجات عن طريق البلورة الضوئية المشوهة. وكانت النتائج متسقة مع التنبؤات النظرية المبنية على النظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين.

التطبيقات المحتملة لهذا البحث واسعة. وفي مجال الاتصالات، يمكن أن تكون القدرة على توجيه أشعة الضوء ضمن نطاق تيراهيرتز لا تقدر بثمن لتطوير تكنولوجيا الجيل السادس. علاوة على ذلك، تفتح هذه النتائج إمكانيات جديدة في مجال فيزياء الجرافيتون، مما يشير إلى أن البلورات الضوئية يمكن أن تستغل تأثيرات الجاذبية بطرق فريدة.

تساهم هذه الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة توهوكو وجامعة أوساكا، في فهمنا للتلاعب بالضوء وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف في هذا المجال الرائع.

مصادر:

- "انحراف الموجات الكهرومغناطيسية عن طريق الجاذبية الزائفة في البلورات الضوئية المشوهة" - كانجي نانجيو وآخرون، المراجعة الفيزيائية أ

- "إنشاء تأثيرات الجاذبية الزائفة في البلورات الضوئية" - أخبار جامعة توهوكو