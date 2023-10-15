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تحية لهوبرت ريفز: عالم فيزياء فلكية وبيئي مشهور

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 15، 2023
تحية لهوبرت ريفز: عالم فيزياء فلكية وبيئي مشهور

توفي عالم الفيزياء الفلكية الكندي الفرنسي الشهير وعالم البيئة والكاتب هيوبرت ريفز عن عمر يناهز 91 عامًا. وأعلن ابنه، بينوا ريفز، النبأ على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لقد غادر والدنا العزيز لينضم إلى النجوم اليوم". كان هيوبرت ريفز معروفًا بمساهماته الكبيرة في نشر علوم الفضاء، مما ترك أثرًا دائمًا على مجتمع الفيزياء الفلكية.

ولد هيوبرت ريفز في 13 يوليو 1932 في مونتريال، وكرّس حياته المهنية لتطوير الفيزياء الفلكية. لقد حقق تقدمًا ملحوظًا، بما في ذلك تطوير النظرية حول أصل الليثيوم والبريليوم والبورون، بالإضافة إلى دراسة التفاعلات النووية الحرارية في النجوم. حازت أعماله على التقدير، مما أكسبه العديد من الجوائز، مثل جائزة ألبرت أينشتاين وجائزة صامويل دي شامبلان. كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم علماء الفيزياء الفلكية في جيله، وتم تكريمه باعتباره رفيقًا لوسام كندا وضابطًا في وسام كيبيك الوطني.

لم يكن هيوبرت ريفز عالمًا متميزًا فحسب، بل كان أيضًا مؤلفًا غزير الإنتاج. لقد شارك عجبه ومعرفته بالكون مع جمهور واسع من خلال ما يقرب من 40 كتابًا ومئات المنشورات في المجلات المتخصصة. تشمل بعض أعماله العلمية الشهيرة "ذرات الصمت: استكشاف التطور الكوني" و"غبار النجوم". إن قدرته على إيصال المفاهيم العلمية المعقدة لعامة الناس جعلت منه شخصية مؤثرة في تعليم العلوم والتوعية بها.

بالإضافة إلى مساهماته في العلوم، كان هيوبرت ريفز من دعاة حماية البيئة الذين دافعوا عن حماية الطبيعة. إن تفانيه في فهم العالم والحفاظ على البيئة قد ترك أثراً كبيراً في هذا المجال. لإحياء ذكرى إرثه، تم إنشاء مسابقة كندية سنوية لأفضل كتاب علمي شعبي تكريمًا له.

حزن مجتمع الفيزياء الفلكية والناس في جميع أنحاء العالم على فقدان هيوبرت ريفز. إن مساهماته في الفيزياء الفلكية، وشغفه بالمعرفة، والتزامه بالحفاظ على البيئة سوف تبقى في الأذهان لسنوات قادمة.

مصادر:
– لابريس كنديان
– مونتريال جازيت

By فيكي ستافروبولو

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