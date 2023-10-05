الطاقة المتجددة من خلال الكيمياء الضوئية

قام فريق بحث من جامعة هامبورغ، وDESY، وLMU ميونيخ بتطوير إعداد جديد متعدد الوسائط يحدد التغييرات الهيكلية التي تؤثر على المواد الكهروكيميائية الضوئية (PEC) في ظل ظروف تشغيل واقعية. تمتلك PEC القدرة على تحويل الطاقة المتجددة، مثل الضوء الشمسي، إلى وقود أخضر مفيد. ومع ذلك، فإن معظم مواد PEC المعروفة تعاني من مشاكل عدم الاستقرار، مما يقلل من أدائها في ظل التشغيل المستمر. ونشرت النتائج التي توصل إليها الفريق في مجلة Angewandte Chemie International Edition.

يمثل التحول من الوقود الأحفوري إلى البدائل الخضراء والمتجددة تحديًا ملحًا للمجتمع الحديث. إحدى الطرق الواعدة هي تقسيم الماء الكهروكيميائي الضوئي، والذي يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل الماء مباشرة إلى مكوناته، الأكسجين والهيدروجين. يعتبر الهيدروجين ذا قيمة لأنه يستخدم في الإنتاج الصناعي للعديد من المركبات الكيميائية. ويمكن تخزينه ونقله وحرقه كوقود أخضر، مما يؤدي إلى إنتاج الحرارة والماء كنفايات.

حاليًا، لم يتم نقل أي مادة PEC بنجاح من المختبر إلى جهاز عمل حقيقي. يعد الاستقرار المنخفض لمواد PEC في التشغيل المستمر أحد الأسباب الرئيسية للتقدم البطيء في التكنولوجيا الكهروكيميائية الضوئية الفعالة. تؤدي الظروف القاسية للإشعاع الشمسي وتطبيق الجهد الخارجي والأيونات الكيميائية في المنحل بالكهرباء إلى تدهور المواد النشطة كهروضوئية بمرور الوقت.

يعد فهم تدهور مواد PEC قيد التشغيل أمرًا بالغ الأهمية لتطوير مواد PEC أكثر استقرارًا وفعالية. استخدم فريق البحث تقنيات تكميلية، مثل التحليل الطيفي وتشتت الأشعة السينية، للحصول على نظرة ثاقبة للظواهر المختلفة التي تؤثر على مواد PEC. يحدد التحليل الطيفي أنواعًا كيميائية محددة تتشكل على المادة أو داخل المنحل بالكهرباء، بينما يوفر تشتت الأشعة السينية رؤية شاملة للترتيب الذري في مواد PEC.

استخدم الباحثون خلية كهروكيميائية ضوئية مصممة خصيصًا وأشعة سينية عالية الطاقة لدراسة التغيرات الهيكلية التي تؤثر على مواد PEC. لاحظوا حدوث عملية تحلل ضوئي سريعة في أفلام CuBi2O4، مما أدى إلى فقدان حوالي 90% من أداء المواد في دقائق قليلة من التشغيل. ومن خلال جمع أنماط التشتت بدقة زمنية عالية، تابع الفريق عن كثب ديناميكيات عملية التحلل الضوئي.

توفر نتائج البحث رؤى مهمة حول سلوك مواد PEC في ظل ظروف تشغيل واقعية. التحدي العلمي التالي هو تطوير استراتيجيات لتحسين استقرار وكفاءة أجهزة PEC.

مصادر:

– دافيد ديريلي وآخرون، التحلل الضوئي لأفلام CuBi2O4 المثبت من خلال التكوين السريع للثنائي المعدني باستخدام تشتت الأشعة السينية الحساسة للسطح، طبعة Angewandte Chemie الدولية (2023). دوى: 10.1002/anie.202307948

– جامعة هامبورغ