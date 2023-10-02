البكتيريا المغنطيسية: حياة المريخ القديمة المحتملة؟

شهد علماء الأحياء الفلكية مؤخرًا تجدد الاهتمام بالبكتيريا المغنطيسية (MTB) في مجال علم الأحياء الفلكي. تتمتع هذه الكائنات الحية الدقيقة بالقدرة على تكوين حفريات مغناطيسية، مثل البلورات النانوية المغناطيسية، مما أثار تساؤلات حول احتمال وجودها على المريخ. اكتشف الباحثون أن MTB تعيش في بيئات قاسية ذات مستويات ملوحة ودرجة حرارة ودرجة حموضة متفاوتة. في الواقع، يمكن لبعض مجموعات MTB البقاء على قيد الحياة في ظروف محاكاة خارج كوكب الأرض، مما يجعلها نموذجًا لدراسة الحياة المريخية القديمة.

حدد العلماء العديد من البصمات الحيوية التي يمكن استخدامها للكشف عن MTB على الأرض وربما على المريخ. تشمل هذه البصمات الحيوية مورفولوجيا الجسيم المغناطيسي، والخصائص المغناطيسية، والكيمياء. تمتلك البكتيريا المغنطيسية حركة سوطية وتحتوي على جسيمات مغناطيسية، وبلورات مرتبطة بغشاء مكونة من الماجنتيت والجريجيت. يشير وجود هذه الأحافير المغناطيسية في السجل الجيولوجي إلى أن MTB هي من بين أقدم بدائيات النوى على وجه الأرض.

أدى اكتشاف النيزك المريخي ألان هيلز 84001 في عام 1984 إلى زيادة الاهتمام بـ MTB في علم الأحياء الفلكي. المغنتيت البلوري النانوي المضمن في جزيئات الكربونيت الموجودة في النيزك يحمل أوجه تشابه مع MTB. وقد دفع هذا الاكتشاف الباحثين إلى استكشاف إمكانية وجود حياة شبيهة بـ MTB على المريخ.

يتطلب التحقيق في وجود MTB على المريخ مزيدًا من الدراسة. إن أوجه التشابه بين المريخ والأرض المبكرة تجعل ظهور حياة تشبه MTB على الكوكب الأحمر أمرًا مثيرًا للاهتمام. يمكن أن يساعد نقل هذه الكائنات الحية الدقيقة إلى المحطات الفضائية وغرف المحاكاة في استكشاف إمكانات تحملها وبصماتها الحيوية المميزة.

في الختام، شهدت دراسة البكتيريا المغنطيسية نهضة في علم الأحياء الفلكي. إن قدرتها على تكوين حفريات مغناطيسية ووجودها المحتمل على المريخ يثير احتمالات مثيرة لفهم الحياة القديمة خارج كوكب الأرض. سيساعد المزيد من البحث والاستكشاف في كشف الألغاز المحيطة بهذه الكائنات الحية الدقيقة الرائعة.

مصادر:

- مجلة الطبيعة متعددة التخصصات لعلم البيئة الميكروبية، دوى: 10.1038/s41396-023-01495-w