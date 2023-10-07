العثور على بقايا انقسام الخلايا تلعب دورًا في انتشار السرطان

في اكتشاف مثير للدهشة، وجد الباحثون أن بقايا منتصف الجسم التي يتم إنتاجها أثناء انقسام الخلايا ليست مجرد نفايات خلوية، ولكنها تحمل في الواقع مادة وراثية عاملة يمكن أن تؤثر على مصير الخلايا الأخرى، بما في ذلك تحولها إلى خلايا سرطانية. يتحدى هذا الاكتشاف الفكرة التقليدية القائلة بأن الجسم الأوسط هو موقع إعادة التدوير الخلوي. وبدلا من ذلك، فهو بمثابة عضية تشارك في الاتصالات الخلوية.

قام البحث، الذي أجراه فريق بقيادة أهانا سكوب، أستاذ علم الوراثة في جامعة ويسكونسن ماديسون، ومتعاونون من مؤسسات مختلفة، بتحليل محتويات الأجسام الوسطى وتتبع تفاعلات بقايا الجسم الأوسط بعد انقسام الخلايا. ووجدوا أن الجسم الأوسط يحتوي على الحمض النووي الريبي (RNA) والآلات الخلوية اللازمة لإنتاج البروتينات. لا يشارك الحمض النووي الريبي (RNA) الموجود في الأجسام الوسطى بشكل مباشر في انقسام الخلايا، بل يقوم بتشفير البروتينات المرتبطة بأنشطة الخلية مثل تعدد القدرات (القدرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا) وتولد الأورام (تكوين الورم).

في حين يتم إعادة امتصاص بعض بقايا الجسم الأوسط بواسطة الخلايا الوليدة، يمكن للخلايا الأخرى أن تنجرف بعيدًا وتمتصها الخلايا البعيدة، مما قد يؤثر على سلوكها باستخدام الحمض النووي الريبي (RNA) المغلق كمخططاتها الخاصة. أظهرت الأبحاث السابقة أن الخلايا السرطانية أكثر عرضة لابتلاع الأجسام الوسطى وحمولتها الجينية مقارنة بالخلايا الجذعية.

ويعتقد الباحثون أن النتائج لها آثار كبيرة على اكتشاف السرطان وعلاجه. لقد حددوا جينًا يسمى Arc، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحميل الجزء الأوسط من الجسم بالحمض النووي الريبي (RNA). ويُعتقد أن هذا الجين، الذي كان مرتبطًا سابقًا بتكوين الذاكرة في خلايا الدماغ، ضروري للاتصالات الخلوية بوساطة الحمض النووي الريبي (RNA).

تهدف الأبحاث المستقبلية إلى تسخير قوة الحمض النووي الريبي (RNA) في منتصف الجسم لتوصيل الدواء أو لمنع انقسام الخلايا السرطانية. يحمل الفريق أيضًا براءة اختراع معلقة لطرق جديدة لعزل هياكل الجسم الوسطى، والتي يمكن أن تحسن تشخيص السرطان.

المصدر: جامعة ويسكونسن ماديسون

التعاريف:

– الجسم الأوسط: هيكل يتكون أثناء انقسام الخلايا بين الخلايا الوليدة، ويشارك في التواصل بين الخلايا.

– RNA: جزيء يشارك في إنتاج البروتينات بناءً على المعلومات الجينية المشفرة في DNA.

– القدرة المتعددة: قدرة الخلية على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا في الجسم.

– تكوين الأورام: عملية تكوين الورم مما يؤدي إلى تطور السرطان.

المصدر: سونغجين بارك وآخرون، الجزء الأوسط من الثدييات وبقايا الجسم الأوسط هي مواقع تجميع للحمض النووي الريبي (RNA) والترجمة الموضعية، الخلية التنموية (2023).