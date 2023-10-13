تذكر هيوبرت ريفز: عالم فيزياء فلكية آسر

توفي عالم الفيزياء الفلكية الشهير هيوبرت ريفز في 13 أكتوبر 2021 عن عمر يناهز 91 عامًا. وقد جعلته سرده القصصي الآسر وقدرته على مزج المعرفة العلمية مع الخيال شخصية محبوبة في هذا المجال. كانت مساهمات ريفز في فهمنا للكون ومكانتنا فيه لا تُحصى.

ولد ريفز في 13 يوليو 1932 في مونتريال، وكثيرًا ما تحدث باعتزاز عن طفولته وتأثير عائلته على حبه للعلوم. نشأ في منزل خشبي يطل على بحيرة سانت لويس، وكان يعتز بذكريات رحلات الزوارق، ومشاهدة النجوم مع والدته، والقصص الساحرة التي رواها جدته، شارلوت تورانجو. أثارت هذه التجارب موهبته في رواية القصص وأثارت فضوله حول الكون.

تابع ريفز الفيزياء النظرية وأكمل أطروحة الدكتوراه في جامعة كورنيل في نيويورك تحت إشراف إدوين سالبيتر. خلال هذا الوقت، تعمق في تاريخ الكون، وأدرك أن كونك عالم فيزياء فلكية يعني أن تصبح مؤرخًا للكون والمادة.

إحدى مساهمات ريفز البارزة كانت تعاونه مع جان أودوز في إنشاء ثلاثة عناصر خفيفة - الليثيوم والبريليوم والبورون. ومن خلال أبحاثهم، اكتشفوا أن هذه العناصر تشكلت عندما قامت الأشعة الكونية عالية الطاقة بتفكيك نوى الكربون أو الأكسجين أو النيتروجين في الفضاء.

كان لريفز مسيرة مهنية متنوعة ومؤثرة، بدءًا من التدريس في مونتريال حتى أصبح مستشارًا علميًا في وكالة ناسا. ومع ذلك، فقد سعى إلى آفاق جديدة واستقر في نهاية المطاف في فرنسا، حيث أصبح مدرسًا عامًا ومستشارًا علميًا. بدأ مسيرته المهنية الثانية كمروج للعلوم، حيث أسر الجمهور بقدرته على نقل المفاهيم الفلكية المعقدة بطريقة يمكن ربطها.

تم رفض مخطوطة ريفز الأولى، "الصبر في اللازور"، في البداية من قبل العديد من الناشرين الذين اعتقدوا أن علم الفلك لن يثير اهتمام القراء. ومع ذلك، وبفضل تشجيع الأصدقاء والفيزيائي جان مارك ليفي ليبلوند، نُشر الكتاب في عام 1981 وكشف عن موهبة ريفز في إحياء عجائب الكون.

إن إرث هيوبرت ريفز هو إرث من الرهبة والعجب، ويلهم عددًا لا يحصى من الأفراد لاستكشاف أسرار الكون. وستستمر قدرته الفريدة على دمج المعرفة العلمية مع رواية القصص في أسر وتثقيف الأجيال القادمة.

مصادر:

– لوموند

- فرانس انفو