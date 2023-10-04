اصطدام النجوم النيوترونية: حل للغز ثابت هابل؟

كان معدل توسع الكون، المعروف باسم ثابت هابل، لغزًا محيرًا لعلماء الفلك. وقد أسفرت طريقتان مختلفتان لتحديد هذا المعدل عن قيم غير متناسقة، مما دفع العلماء إلى البحث عن نهج ثالث. في دراسة حديثة نشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، يقترح علماء الفيزياء الفلكية أن اصطدام النجوم النيوترونية واندماجها يمكن أن يوفر القطعة المفقودة من اللغز.

تؤدي اصطدامات النجوم النيوترونية إلى انفجار جديد يسمى كيلونوفا. ووجد الباحثون أن هذه الكيلونوفا لها تناظر كروي ملحوظ، على عكس النماذج السابقة التي تنبأت بالشكل المسطح. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من تعقيدها، يمكن وصف الكيلونوفا بدرجة حرارة واحدة وتعتبر مشعات مثالية أو "أجسام سوداء".

إن الطبيعة المتناظرة للكيلونوفا ودرجة حرارتها البسيطة تمكن علماء الفلك من حساب لمعانها بدقة. ومن خلال مقارنة سطوع الكيلونوفا عند نقطة الانفجار بكمية الضوء التي تصل إلى الأرض بعد قطعها ملايين السنين الضوئية، يستطيع العلماء تحديد مسافة اصطدام النجم النيوتروني. يوفر قياس المسافة هذا ميزة فريدة مقارنة بالطرق السابقة باستخدام المستعرات الأعظم، والتي يمكن أن تنبعث منها كميات متفاوتة من الضوء وتتطلب المعايرة باستخدام نجوم أخرى.

اختبر الباحثون طريقة القياس المعتمدة على الكيلونوفا من خلال دراسة كيلونوفا تقع على بعد 140 مليون سنة ضوئية. وبمقارنة قيمة ثابت هابل التي تم الحصول عليها من قياس الكيلونوفا مع القيم التي تم الحصول عليها من التقنيات المعتمدة على الخلفية الكونية الميكروية، وجدوا اتفاقًا أوثق مع الأخيرة.

ومع ذلك، ينبه الفريق إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الأمثلة للوصول إلى نتائج قوية. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة توفر بديلاً أنظف وربما أكثر دقة لتحديد ثابت هابل، متجاوزًا مصادر عدم اليقين المعروفة.

باختصار، قد يوفر اصطدام واندماج النجوم النيوترونية، الناتج عن انفجارات الكيلونوفا، طريقة ثالثة لتحديد معدل توسع الكون. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذا النهج يبشر بالخير في حل لغز ثابت هابل الذي طال أمده.

التعاريف:

– النجوم النيوترونية: البقايا النجمية الناتجة عن انفجارات المستعرات الأعظم، وتتكون بشكل أساسي من النيوترونات.

- ثابت هابل: معدل تمدد الكون، ويتم تحديده من خلال قياس المسافات بين المجرات.

- المستعرات الأعظم: انفجارات نجمية نشطة تتفوق على المجرات بأكملها بشكل مؤقت.

- الخلفية الكونية الميكروية (CMB): الإشعاع الخافت المتبقي من المراحل المبكرة للكون.

- كيلونوفا: حدث انفجاري ناتج عن اصطدام واندماج النجوم النيوترونية.

مصادر:

- مقالة في المجلة: علم الفلك والفيزياء الفلكية

- مؤلفو الدراسة: ألبرت سنيبن، مرشح الدكتوراه في مركز الفجر الكوني التابع لمعهد نيلز بور، وداراش واتسون، الأستاذ المشارك في مركز الفجر الكوني