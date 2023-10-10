اصطدامات النجوم النيوترونية يمكن أن تساعد في حل لغز التوسع الكوني

لقد حير العلماء منذ فترة طويلة بسبب القيم المتضاربة التي تم الحصول عليها من طرق مختلفة لقياس المعدل الذي يتوسع به الكون، والمعروف باسم ثابت هابل. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية إلى أن الاصطدامات بين النجوم النيوترونية يمكن أن توفر حلاً لهذا اللغز.

النجوم النيوترونية هي بقايا المستعرات الأعظم، وعندما يدور اثنان من هذه الأجسام فائقة الصغر حول بعضهما البعض ويندمجان، ينتجان انفجارًا يسمى كيلونوفا. ووجد الباحثون أن هذه الانفجارات لها شكل متماثل بشكل ملحوظ، على عكس النماذج السابقة. علاوة على ذلك، يمكن وصف الكيلونوفا بأنها مشعات مثالية، تبعث الضوء عند درجة حرارة واحدة، مما يجعلها مثالية للقياسات الدقيقة.

تسمح الطبيعة الكروية للكيلونوفا ودرجة حرارتها البسيطة لعلماء الفلك بحساب لمعانها بدقة. ومن خلال مقارنة سطوع الكيلونوفا عند نقطة الانفجار بكمية الضوء التي تصل إلى الأرض بعد السفر ملايين السنين الضوئية، يمكن للعلماء تحديد المسافة إلى المجرة التي تستضيف الكيلونوفا. وهذا يوفر طريقة بديلة لقياس المسافات الكونية التي تتجاوز الشكوك المرتبطة بقياسات المستعرات الأعظم.

واختبر الباحثون طريقتهم باستخدام كيلونوفا تقع على بعد حوالي 140 مليون سنة ضوئية من الأرض. أظهرت النتائج أن القيمة التي تم الحصول عليها لثابت هابل باستخدام هذه الطريقة كانت أقرب إلى القيمة المستمدة من قياسات الخلفية الكونية الميكروية مقارنة بالقياسات المستندة إلى المستعرات الأعظم.

ومع ذلك، ينبه الفريق إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الأمثلة للوصول إلى نتيجة قوية. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تقدم طريقة نظيفة وخالية من المعايرة لدراسة التوسع الكوني.

المصادر: علم الفلك والفيزياء الفلكية