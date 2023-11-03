الكشف عن أسرار النقط الأرضية: أدلة على الاصطدام الذي يشكل القمر

لقد أدرك علماء الزلازل منذ فترة طويلة وجود نقطتين غامضتين بحجم القارة تكمنان في أعماق عباءة الأرض. تقع هذه الكتل الكثيفة أسفل أفريقيا وجنوب المحيط الهادئ، وقد حيرت العلماء لعقود من الزمن. الآن، كشفت دراسة حديثة عن احتمال مثير للاهتمام، وهو أن هذه النقط الغريبة قد تكون بقايا حدث كارثي وقع خلال المراحل الأولى من تاريخ كوكبنا: الاصطدام بين الأرض الفتية وجسم بحجم المريخ يعرف باسم ثيا.

من خلال إجراء محاكاة حاسوبية لحدث الاصطدام، افترض الباحثون أن معظم ثيا قد تم استيعابه في الأرض، مما أدى إلى خلق هذه النقط الغريبة. وفي النهاية اجتمع الحطام المتبقي من الاصطدام ليشكل القمر، الذي يستمر في الدوران حول كوكبنا حتى يومنا هذا. تقع هذه النقط على عمق 2,900 كيلومتر تحت سطح الأرض، وتشكل حوالي 2% من إجمالي كتلة الأرض. ومن المثير للدهشة أن كل نقطة تبلغ ضعف كتلة القمر نفسه، مما يجعلها هياكل ضخمة حقًا داخل كوكبنا.

تم اكتشاف هذه النقط الفريدة لأول مرة من خلال علم الزلازل، حيث تنتقل الموجات الزلزالية بوتيرة أبطأ داخل هذه المناطق مقارنة بالوشاح المحيط بها. يشرح المؤلف الرئيسي للدراسة، الجيوفيزيائي تشيان يوان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أهمية هذه الدراسة قائلاً: "إن النقطتين هما أكبر الانحرافات في بنية الأرض عن كوكب بسيط متعدد الطبقات". يقدم هذا الاكتشاف دليلاً دامغًا على وجود ثيا والاصطدام الذي أدى إلى تكوين القمر والذي ساعد في تشكيل تاريخ الأرض.

مزيد من البحث في هذه النقط قد يؤدي إلى الحصول على عينات من ثيا، مما يقدم لمحة نادرة عن تكوين كوكب آخر. ويشير المحتوى العالي من الحديد الموجود داخل النقط إلى أنها قد تشترك في مادة مصدر مماثلة مع صخور القمر. يمكن للبعثات القمرية المستقبلية أن تستعيد صخور الوشاح القمري التي تتشارك العناصر النزرة مع النقط، مما يوفر رؤى مهمة حول الاصطدام وتطور الأرض.

إن فهم ديناميكيات هذا التأثير العملاق المفترض لا يلقي الضوء على تطور كوكبنا فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب الصخرية الأخرى داخل نظامنا الشمسي وخارجه. بينما نسعى جاهدين لكشف أسرار كوننا، فإن كشف الأسرار الموجودة داخل النقط الغامضة على الأرض يعد بأن يكون مسعى رائعًا.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي النقط الموجودة في عباءة الأرض؟

ج: النقط الموجودة في عباءة الأرض عبارة عن هياكل كثيفة بحجم القارة تقع أسفل أفريقيا وجنوب المحيط الهادئ. لقد حدد علماء الزلازل هذه الكتل غير العادية منذ السبعينيات.

س: ما سبب تكوين هذه النقط؟

ج: وفقاً لدراسة حديثة، يُعتقد أن النقط هي بقايا اصطدام بين الأرض الفتية وجسم بحجم المريخ يسمى ثيا. أدى حدث الاصطدام هذا، الذي وقع منذ أكثر من 4.46 مليار سنة، إلى قذف الصخور المنصهرة إلى الفضاء والتي شكلت القمر في النهاية. ومع ذلك، غرقت بقايا ثيا في عباءة الأرض، مما أدى إلى ظهور النقط.

س: كيف يدرس العلماء النقط؟

ج: يلعب علم الزلازل دوراً حيوياً في دراسة النقط الأرضية. تنتقل الموجات الزلزالية بوتيرة أبطأ داخل المناطق التي توجد بها النقط، مما يسمح للعلماء باكتشاف هذه الهياكل غير العادية وتحليلها.

س: ماذا يمكن أن تخبرنا النقط عن تطور الأرض؟

ج: من خلال تحليل تركيبة النقط وخصائصها، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول المراحل الأولى من تطور الأرض. قد تقدم دراسة هذه النقط أدلة حول تميز الأرض مقارنة بالكواكب الصخرية الأخرى وتوفر فهمًا أفضل لقابلية كوكبنا للسكن.