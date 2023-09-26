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اكتشف علماء الآثار هيكلًا خشبيًا عمره نصف مليون عام في زامبيا

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 26، 2023
اكتشف علماء الآثار هيكلًا خشبيًا عمره نصف مليون عام في زامبيا

اكتشف علماء الآثار مؤخرًا أقدم هيكل خشبي معروف، يعود تاريخه إلى ما يقرب من نصف مليون سنة. يتكون الاكتشاف الرائع من قطعتين متشابكتين، مع شق تم إنشاؤه عمدًا في القطعة العلوية لتمكينهما من التوافق معًا بزوايا قائمة. ويعتقد الخبراء أن هذا الهيكل، الواقع بالقرب من شلالات كالامبو على حدود زامبيا وتنزانيا، كان على الأرجح بمثابة منصة خشبية أو ممر، مما يوفر سطحًا جافًا لتخزين الطعام أو الحطب، أو ربما كأساس لبناء مسكن.

تم هذا الاكتشاف في عام 2019 من قبل فريق من الباحثين، وكان البروفيسور جيف دولر من جامعة أبيريستويث في المملكة المتحدة أحد الأعضاء الرئيسيين. ومن خلال تحليل علامات القطع التي خلفتها الأدوات الحجرية، حدد الفريق غرض وأهمية هذا الهيكل الخشبي القديم. إنه يقدم رؤى فريدة حول القدرات التكنولوجية وسعة الحيلة لأسلاف الإنسان الأوائل.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على مدى تطور مجتمعات ما قبل التاريخ ويتحدى فهمنا السابق لقدراتهم. تشير المهارة الحرفية المتعمدة المطلوبة لإنشاء هيكل متشابك إلى مستوى من المهارة والبراعة لم يتم التعرف عليه من قبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن طول عمر الخشب كمادة بناء في هذا السياق القديم أمر مثير للدهشة، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الحفاظ على هذه الفترة الطويلة.

وسيلزم إجراء المزيد من التحقيقات والتحليلات لتعميق فهمنا لهذا الاكتشاف الرائع. من خلال دراسة المواد والمناطق المحيطة بها وتقنيات التأريخ، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول حياة البشر الأوائل وتعزيز معرفتنا بتاريخ البشرية.

مصادر:
سي ان ان

By مامفو بريشيا

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