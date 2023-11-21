فهم الهطول الشديد: تحسين عمليات محاكاة المناخ

يعد التنبؤ بأنماط هطول الأمطار على أساس يومي أمرًا بالغ الأهمية لأنشطتنا اليومية، ولكن ماذا عن فهم حالات هطول الأمطار المتطرفة على المدى الطويل؟ يحتاج المخططون الحضريون والعلماء وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى معلومات دقيقة حول الظواهر الجوية المتطرفة للتخطيط بفعالية لتخزين المياه في المستقبل، والزراعة، والاستعداد ضد العواصف المدمرة. ومع ذلك، غالبًا ما تفشل النماذج المناخية في محاكاة هذه الأحداث المتطرفة بدقة.

ولمواجهة هذا التحدي، ركز الباحثون في مختبر لورانس بيركلي الوطني التابع لوزارة الطاقة على تعزيز تمثيل العمليات السحابية في النماذج المناخية. ونظراً لتعقيد النظام المناخي، فمن المستحيل محاكاة كل التفاصيل. ولذلك، يستخدم العلماء تبسيطات مختلفة، مثل تقسيم الكرة الأرضية إلى أعمدة شبكية. في تقنية تسمى المعلمة الفائقة، يحتوي كل عمود على نموذج عالي الدقة يمكنه محاكاة السحب الفردية - وهو تحسن كبير مقارنة بالنماذج الأخرى.

ومع ذلك، فإن محاكاة السحب بأكملها ليست كافية. ومن الأهمية بمكان النظر في العمليات الفيزيائية الدقيقة التي تحدث داخل السحب، بما في ذلك تكوين وتشتت قطرات السحاب وبلورات الجليد. هذه العمليات صغيرة جدًا بحيث لا يمكن محاكاتها بشكل مباشر، لذلك يستخدم العلماء التمثيلات.

للتحقيق في تأثير هذه التمثيلات، أجرى علماء المناخ في مختبر بيركلي عمليات محاكاة للمناخ الماضي باستخدام طريقتين مختلفتين - إحداهما بمعلمات أكثر تفصيلاً والأخرى بمعلمات أقل. ومن خلال مقارنة عمليات المحاكاة هذه مع ملاحظات العالم الحقيقي، قاموا بتقييم دقة النماذج.

وكشفت النتائج أن كلا المجموعتين من العوامل كان لهما تأثير على محاكاة الهطول الشديد، سواء على المدى الطويل (حتى عام) أو على المدى القصير (حوالي خمسة أيام)، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص في المناطق الاستوائية. أنتجت المعلمات الأكثر تفصيلاً سحبًا ذات حركة رأسية أكبر وبالتالي أحداث هطول أكثر تطرفًا.

في حين اختلفت التمثيلات، فإن كلتا المجموعتين من المعلمات تقع ضمن نطاق ملاحظات العالم الحقيقي. توضح هذه الدراسة إمكانية دمج عمليات الفيزياء الدقيقة في النماذج المناخية لتحسين دقتها.

يعد فهم أحداث الهطول الشديد أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط والتأهب الفعالين. ومن خلال تسخير قوة أجهزة الكمبيوتر المتقدمة وتحسين النماذج المناخية، يهدف العلماء إلى تقديم تنبؤات أكثر دقة ومساعدة المجتمع على التكيف مع آثار الأحداث المناخية القاسية والتخفيف من آثارها.

الأسئلة الشائعة

لماذا من المهم فهم الهطول الشديد على نطاقات زمنية طويلة المدى؟

يعد فهم هطول الأمطار الشديد على نطاقات زمنية طويلة الأجل أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط لتخزين المياه في المستقبل، والزراعة، والاستعداد ضد العواصف المدمرة. فهو يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتخصيص الموارد بشكل فعال، وتنفيذ استراتيجيات للتخفيف من آثار الظواهر الجوية المتطرفة والتكيف معها.

كيف تمثل النماذج المناخية العمليات السحابية؟

تستخدم النماذج المناخية التبسيط لتمثيل العمليات السحابية لأن محاكاة كل التفاصيل ستكون غير ممكنة من الناحية الحسابية. تتضمن إحدى التقنيات التي تسمى البارامترات الفائقة وضع نموذج عالي الدقة داخل كل عمود شبكي للمحاكاة العالمية، مما يسمح بمحاكاة السحب الفردية داخل النموذج.

ما هي العمليات الفيزيائية الدقيقة في تكوين السحابة؟

تشير عمليات الفيزياء الدقيقة إلى الآليات المشاركة في تكوين وانتشار قطرات السحب وبلورات الجليد داخل السحب. وتشمل هذه العمليات تكثيف بخار الماء، وتكوين قطرات السحب وبلورات الجليد، والتفاعلات اللاحقة مثل الاندماج والتفكك.

هل تستطيع النماذج المناخية محاكاة أحداث الهطول الشديدة بدقة؟

في حين أن النماذج المناخية قد لا تكون مثالية، فإن دمج تمثيلات أكثر تفصيلاً لعمليات الفيزياء الدقيقة السحابية يمكن أن يحسن دقتها في محاكاة أحداث هطول الأمطار الشديدة. توضح هذه الدراسة إمكانية استخدام مثل هذه التمثيلات لتعزيز تنبؤات النماذج المناخية وفهم تأثيرات الأحداث الجوية المتطرفة بشكل أفضل.