الأحداث نجم البحر ذو التاج الشوك: الحيوانات المفترسة المرنة في مناخ متغير

اكتشف علماء الأحياء البحرية من جامعة سيدني أن نجم البحر ذو التاج الشوكي يمتلك قدرة ملحوظة على تحمل موجات الحرارة. وهذا التحمل للحرارة يمكّنهم من البقاء على قيد الحياة في المياه الدافئة، حتى عند المستويات التي تكون قاتلة للشعاب المرجانية. ونتيجة لذلك، مع تطور نجم البحر إلى حيوانات مفترسة آكلة اللحوم، فإنه يشكل تهديدًا كبيرًا لإعادة نمو الشعاب المرجانية.

يعتبر نجم البحر ذو التاج الشوكي، موطنه الأصلي الحاجز المرجاني العظيم ومنطقة المحيط الهادئ الهندي، من الأنواع المثيرة للقلق بسبب الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالشعاب المرجانية. وعلى الرغم من أنها تأتي في مرتبة أقل من الأعاصير وأحداث التبييض من حيث تأثيرها على وفيات المرجان، فإن قدرتها على تحمل المياه الدافئة تؤدي إلى تفاقم الآثار المدمرة لتغير المناخ على الشعاب المرجانية.

يسلط البحث، الذي قادته البروفيسورة ماريا بيرن من كلية علوم الحياة والبيئة بجامعة سيدني، الضوء على أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير يظهر قدرة أعلى على تحمل الحرارة مقارنة بنظرائه البالغين. وهذا يعني أنه حتى لو انخفض عدد نجوم البحر البالغ بسبب عوامل مثل ندرة المرجان أو الإجهاد الحراري، فإن صغارهم العاشبين يمكنهم الانتظار بصبر حتى اللحظة المناسبة للتحول إلى حيوانات مفترسة آكلة اللحوم.

يمكن أن يحدث ابيضاض المرجان وموته عندما ترتفع درجات حرارة المحيط بمقدار 1-3 درجات مئوية فوق الحد الأقصى الطبيعي في الصيف. وجد فريق البروفيسور بيرن أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير يمكنه تحمل درجات حرارة أعلى بثلاث مرات تقريبًا من تلك التي تسبب ابيضاض المرجان. هذه المرونة، جنبًا إلى جنب مع الزيادة في موائل الأنقاض الناتجة عن موت المرجان، تمكن أعداد نجم البحر من التوسع بمرور الوقت.

مع تفشي مرحلة البلوغ، يأكل نجم البحر ذو التاج الشوكي بشراهة المرجان الصخري، تاركًا وراءه هياكل عظمية هامدة. تصبح هذه الهياكل العظمية في النهاية موطنًا للطحالب قبل أن تتدهور. إن موت المرجان الناجم عن التبييض له تأثير مماثل، حيث أن المرجان الميت المتبقي يعمل كموطن لنسل نجم البحر الآكل للطحالب. يمكن للصغار البقاء على قيد الحياة لسنوات حتى تتجدد الشعاب المرجانية، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور جيل جديد من الحيوانات المفترسة التي تأكل المرجان.

على الرغم من أن الأسباب الدقيقة لتفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي لا تزال بعيدة المنال، إلا أن عوامل مثل الصيد الجائر، وتراكم المغذيات في الماء، ووفيات المرجان الناجم عن التبييض تساهم في انتشارها. كما وجد الباحثون أن قدرة الصغار على البقاء في الظروف الدافئة تنبع من صغر حجمها، مما يقلل من متطلباتها الفسيولوجية، وقدرتها على التغذية بمصادر الغذاء المختلفة.

وبشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على مدى مرونة نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير في مواجهة موجات الحر وازدهاره في المياه الدافئة. يعد فهم ديناميكيات نجم البحر المفترس وتأثيره على الشعاب المرجانية أمرًا بالغ الأهمية لفهم عواقب تغير المناخ على النظم البيئية البحرية.

مصادر:

– جامعة سيدني: نجوم البحر ذات التاج الشوكي في مرحلة الانتظار تتميز بالمرونة في ظروف الموجات الحارة التي تبيض وتقتل الشعاب المرجانية، بيولوجيا التغيير العالمي (2023)