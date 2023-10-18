كشفت دراسة جديدة أن نجم البحر الصغير ذو التاج الشوكي يُظهر مرونة في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المياه

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Global Change Biology أن نجم البحر ذو التاج الشوكي يظهر مستوى عال من تحمل الحرارة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الضارة لتغير المناخ على الشعاب المرجانية. يعود موطن نجم البحر ذو التاج الشوكي إلى الحاجز المرجاني العظيم ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، ومن المعروف أن مجموعاته تسبب ضررًا كبيرًا للشعاب المرجانية.

يشير البحث، الذي قادته البروفيسورة ماريا بيرن من كلية علوم الحياة والبيئة بجامعة سيدني، إلى أنه حتى لو انخفض عدد نجم البحر البالغ بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيط الناجم عن تغير المناخ، فإن نجم البحر الصغير يمكن أن ينتظر حتى تصبح الظروف مواتية للنمو. إلى البالغين آكلة اللحوم. وقد تؤدي هذه المرونة في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المياه إلى تفاقم تأثير نجم البحر على الشعاب المرجانية، التي تحتل بالفعل المرتبة الثالثة من حيث معدل وفيات المرجان، بعد الأعاصير وأحداث التبييض.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم المراحل الحياتية المختلفة لنجم البحر ذو التاج الشوكي وكيفية استجابته للتغيرات البيئية. كما أنه يثير مخاوف بشأن العواقب المحتملة طويلة المدى لتغير المناخ على الشعاب المرجانية ويسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات إدارة فعالة للتخفيف من تأثير هذا النوع على الشعاب المرجانية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء تحمل نجم البحر للحرارة بشكل كامل وآثارها على النظم البيئية للشعاب المرجانية. تساهم هذه الدراسة في مجموعة متزايدة من المعرفة حول الديناميكيات المعقدة بين الكائنات البحرية وتغير المناخ. ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إيجاد طرق لحماية الشعاب المرجانية والحفاظ عليها، والتي لا تمثل نظامًا بيئيًا حيويًا فحسب، بل تعد أيضًا مصدرًا حاسمًا لكسب العيش للعديد من المجتمعات الساحلية.

التعاريف:

– نجم البحر ذو التاج الشوكي: نوع من نجم البحر موطنه الحاجز المرجاني العظيم ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، معروف بتسببه في أضرار كبيرة للشعاب المرجانية.

– وفيات المرجان: موت مستعمرات المرجان، وغالباً ما يكون سببه عوامل مختلفة مثل التلوث والمرض وتغير المناخ.

المصدر

– مجلة علم الأحياء للتغير العالمي، بحث منشور بقيادة البروفيسورة ماريا بيرن من كلية الحياة وعلوم البيئة بجامعة سيدني.