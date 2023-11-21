دراسة جديدة تكشف تأثير جودة الهواء على عزل الكربون

سلطت دراسة حديثة أجراها معهد كارنيجي للعلوم الضوء على التأثير الكبير لجودة الهواء على احتجاز الكربون الطبيعي بواسطة النباتات. ووجد الباحثون أن تحسين نوعية الهواء يمكن أن يعزز قدرة النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ. تؤكد هذه النتيجة على الدور الحاسم الذي تلعبه الأنشطة البشرية وتلوث الهباء الجوي في عملية امتصاص الكربون في النباتات.

استخدمت الدراسة بيانات الأقمار الصناعية لتحليل العلاقة بين نشاط التمثيل الضوئي وتلوث الهباء الجوي في أوروبا. وكشفت النتائج أن النباتات تلتقط المزيد من الكربون في عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون التلوث الصناعي أقل وعدد أقل من الناس يتنقلون. تلقي هذه الملاحظة الضوء على الآثار السلبية لسوء نوعية الهواء، الناجمة عن الهباء الجوي المنبعث من التنقل وحرق الوقود الأحفوري أو الخشب، على عملية امتصاص الكربون الطبيعية للنباتات.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تلوث الهباء الجوي يمكن أن يقلل من إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مما يؤكد بشكل أكبر على العواقب الضارة لتلوث الهواء على إنتاجية النباتات.

استخدم فريق البحث تقنية مبتكرة تستفيد من التألق المنبعث أثناء عملية التمثيل الضوئي لقياس نشاط التمثيل الضوئي. وقارنوا هذه البيانات بقياسات الهباء الجوي التي تم الحصول عليها من مجموعة قياس إشعاع التصوير بالأشعة تحت الحمراء المرئية. ومن خلال التركيز على أوروبا، حيث توجد أنماط ثابتة للنشاط البشري على مدار الأسبوع، كشفت الدراسة عن دورة أسبوعية متكررة في نشاط التمثيل الضوئي. يصل التمثيل الضوئي إلى ذروته خلال عطلات نهاية الأسبوع وينخفض ​​خلال أيام الأسبوع، ويرتبط عكسيًا بمستويات تلوث الهباء الجوي.

إن آثار هذه الدراسة بعيدة المدى، خاصة فيما يتعلق بجهود التخفيف من تغير المناخ. ويشير البحث إلى أن الحد من التلوث الجزيئي للحفاظ على نشاط التمثيل الضوئي على مستوى عطلة نهاية الأسبوع طوال الأسبوع يمكن أن يزيل سنويا 40 إلى 60 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية دون توسيع الأراضي الزراعية. ولهذه النتائج آثار سياسية كبيرة، وخاصة بالنسبة للحكومات الأوروبية العاملة في مجال أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه.

في الختام، تؤكد هذه الدراسة على الدور الحيوي الذي تلعبه نوعية الهواء في احتجاز الكربون الطبيعي بواسطة النباتات. إن تحسين جودة الهواء لا يفيد صحة الإنسان فحسب، بل يعزز أيضًا قدرة النباتات على مكافحة تغير المناخ من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي بكفاءة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو عزل الكربون؟

يشير عزل الكربون إلى عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، وهو أحد الغازات الدفيئة الرئيسية المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكن أن تحدث هذه العملية بشكل طبيعي من خلال النظم البيئية مثل الغابات والمحيطات والتربة، وكذلك من خلال الأساليب التي يصممها الإنسان.

2. كيف تساهم النباتات في احتجاز الكربون؟

تمتص النباتات، من خلال عملية التمثيل الضوئي، ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحوله إلى مادة عضوية. يتم تخزين هذا الكربون على شكل كتلة حيوية في الأشجار والنباتات والتربة. ولذلك، فإن الغابات الصحية والمتنامية تعمل كمصارف أساسية للكربون، حيث تخزن كميات كبيرة من الكربون على مدى فترات طويلة.

3. ما هي بعض الطرق التي صممها الإنسان لعزل الكربون؟

وتشمل أساليب عزل الكربون التي صممها الإنسان تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه، حيث يتم احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصادر الصناعية والمصادر المرتبطة بالطاقة وتخزينها تحت الأرض في تكوينات جيولوجية. هناك طريقة أخرى وهي الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS)، والتي تجمع بين توليد طاقة الكتلة الحيوية واحتجاز الكربون وتخزينه.

4. كيف يمكن أن تؤثر جودة الهواء على احتجاز الكربون؟

نوعية الهواء، وخاصة تلوث الهباء الجوي، يمكن أن يكون لها آثار سلبية على عزل الكربون. يمكن للهباء الجوي المنبعث من أنشطة مثل التنقل وحرق الوقود الأحفوري أو الخشب أن يقلل من كفاءة عملية التمثيل الضوئي في النباتات. ومن خلال تحسين نوعية الهواء والحد من تلوث الجسيمات، يمكن تعزيز قدرة النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في عزل الكربون.

المصدر: معهد كارنيجي للعلوم (https://carnegiescience.edu/)