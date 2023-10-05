أكتوبر هو شهر الاقتصاد الدائري: التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة الاستخدام في ميسيسوجا

هل تعلم أنه يمكن إعادة استخدام ما يقرب من 50 بالمائة من النفايات المرسلة إلى مكب النفايات، أو إعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها؟ في نموذج الاقتصاد الدائري، لا يضيع أي شيء. يتم إعادة استخدام المنتجات والمواد، أو إصلاحها، أو تجديدها، أو إعادة استخدامها لأغراض أخرى، أو إعادة تدويرها. تحتفل ميسيسوجا بشهر الاقتصاد الدائري في أكتوبر، مع التركيز على أهمية تقليل النفايات والحفاظ على الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

تستضيف مدينة ميسيسوجا العديد من الفعاليات لتعزيز ممارسات الحد من النفايات والاقتصاد الدائري. أحد الأحداث هو حملة جمع إعادة التدوير بالشراكة مع شركاء هيئة الحفاظ على البيئة في تورونتو والمنطقة في Project Green. في الفترة من 10 إلى 22 أكتوبر، يمكن للمقيمين ترك الملابس والمنسوجات والإلكترونيات غير المرغوب فيها في مواقع محددة في جميع أنحاء المدينة. سيتم التبرع بجميع قطع الملابس إلى منظمة Diabetes Canada، بينما سيتم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بواسطة جمعية إعادة التدوير الإلكترونية.

إذا كنت مهتمًا بتعلم كيفية إصلاح ملابسك وتجنب شراء منتجات جديدة، فإن مكتبات ميسيسوجا تقدم برامج الحرف اليدوية حيث يمكنك تعلم كيفية الخياطة يدويًا أو باستخدام ماكينة الخياطة. هذه البرامج متاحة في مكتبة Burnhamthorpe، ومكتبة Courtneypark، ومكتبة Meadowvale، ومكتبة Woodlands.

تبحث مدينة ميسيسوجا أيضًا عن متطوعين لديهم خبرة في إصلاح الدراجات أو الأدوات المنزلية أو الأجهزة أو المجوهرات أو الإلكترونيات أو الملابس. تهدف هذه الفرصة التطوعية إلى إطالة عمر المنتجات وزيادة الوعي حول الحد من النفايات والاقتصاد الدائري.

بالإضافة إلى هذه المبادرات، هناك طرق أخرى لتقليل النفايات في المنزل. إن تحويل بقايا الطعام إلى سماد، واستخدام الأكياس والزجاجات والأكواب القابلة لإعادة الاستخدام، واستعارة أو استئجار العناصر الأقل استخدامًا، كلها طرق فعالة لتقليل النفايات وانبعاثات الكربون.

تلتزم ميسيسوجا بقيادة جهود تغير المناخ وتنفيذ مبادرات الاستدامة البيئية من خلال خطة عملها الخاصة بتغير المناخ. ومن خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والمشاركة الفعالة في ممارسات الحد من النفايات، يمكن للمقيمين إحداث تأثير كبير في خلق مستقبل أكثر استدامة للمدينة.

مصادر: مدينة ميسيسوجا