يكشف مقياس الضغط الجديد أن اللب الداخلي للأرض يحتوي على ضعف المادة الخفيفة عما كان مقدرًا سابقًا

قام العلماء في مركز RIKEN's SPring-8 بتطوير مقياس ضغط جديد يوفر قياسًا أكثر دقة للضغط، خاصة في قلب الأرض. وجد أن المقياس السابق يبالغ في تقدير الضغط بنسبة تزيد عن 20%. وباستخدام تكنولوجيا الأشعة السينية المتقدمة، تمكن الباحثون من تجنب التقديرات التقريبية الكبيرة واكتشفوا أن النواة الداخلية للأرض تحتوي على حوالي ضعف كمية المواد الضوئية التي تم تقديرها سابقًا. النتائج التي توصلوا إليها لها آثار كبيرة على فهم تكوين الأرض وتطورها.

يعد مقياس الضغط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لفهم تكوين الأرض، وخاصة النواة. في حين أنه من المقبول على نطاق واسع أن اللب يتكون في معظمه من الحديد، إلا أن الأدلة تشير إلى أنه يحتوي أيضًا على مواد أخف. وباستخدام مقياس الضغط الجديد لتفسير نموذج زلزالي، وجد فريق البحث أن اللب الداخلي يحتوي على ضعف كمية المواد الخفيفة عما كان يعتقد سابقًا. في الواقع، من المحتمل أن تكون الكتلة الإجمالية للمادة الخفيفة في اللب بأكمله خمسة أضعاف كتلة القشرة الأرضية أو أكثر.

لتحديد مقياس الضغط الجديد، استخدم الباحثون تشتت الأشعة السينية غير المرنة (IXS) لقياس سرعة الصوت لعينة الرينيوم تحت الضغط. لقد قاموا بسحق عينة صغيرة من الرينيوم بين بلورتين من الماس في خلية سندان الماس. ومن خلال قياس التحولات في طاقة الأشعة السينية المتناثرة من الرينيوم بعناية، تمكن الباحثون من تحديد سرعة الصوت وكثافته في العينة، مما سمح لهم بحساب الضغط.

من السهل نسبياً قياس كثافة الرينيوم عند الضغط العالي، في حين أن قياس سرعة الصوت أكثر صعوبة. ومع ذلك، فقد مهد عمل الفريق الطريق لعلماء آخرين لاستخدام قياس كثافة أبسط لتحديد الضغط.

إن الآثار المترتبة على مقياس الضغط الجديد هذا تتجاوز مجرد فهم تكوين الأرض. كما تشير أيضًا إلى أن إعادة تقييم اعتماد الضغط على خصائص المواد المختلفة أمر ضروري، حيث تم إجراء معظم القياسات السابقة عند ضغوط مماثلة أو أكبر من ضغط قلب الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توقع تغييرات مماثلة في بنية الكواكب الأخرى عند النظر في مقياس الضغط الجديد.

وفي الختام، فإن تطوير مقياس ضغط جديد باستخدام تكنولوجيا الأشعة السينية المتقدمة قد وفر قياسًا أكثر دقة للضغط في باطن الأرض. إن اكتشاف أن اللب الداخلي يحتوي على ضعف كمية المواد الضوئية عما تم تقديره سابقًا له آثار مهمة على فهمنا لتكوين الأرض وتطورها.

مصادر:

- التقدم العلمي: "العجز في كثافة قلب الأرض الذي كشفه مقياس الضغط الأولي متعدد الميجابار"

- مركز RIKEN's SPring-8: وصف المنشأة