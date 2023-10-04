ناسا تحتفل بالذكرى الخامسة والستين لتأسيسها بمحاكاة مهمة المريخ لمدة عام

احتفلت وكالة ناسا مؤخرًا بعيد ميلادها الخامس والستين من خلال الاحتفال بمرور 65 يوم على محاولتها الأولى لمحاكاة مهمة مدتها عام إلى المريخ. بدأت المحاكاة، التي تسمى Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA)، في 100 يونيو في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. دخل الطاقم المكون من أربعة أشخاص إلى الموطن الذي تبلغ مساحته 25 قدم مربع لتكرار الظروف على سطح المريخ لمدة 1,700 يومًا.

أثناء المحاكاة، ينخرط الطاقم في الأنشطة التي تأمل ناسا أن يقوم بها رواد الفضاء بمجرد وصولهم إلى سطح المريخ. وهذا يشمل العيش وممارسة الرياضة في الموائل، فضلا عن الاعتناء بنظام نمو المحاصيل. تهتم ناسا بشكل خاص بفهم الفوائد الفسيولوجية والنفسية لزراعة الأغذية الطازجة خلال مهمات المريخ.

يضم موطن CHAPEA مناطق للمعيشة والتمارين، بالإضافة إلى مساحة لنمو المحاصيل. يشبه نظام زراعة المحاصيل أنظمة البستنة المنزلية الداخلية، مع توفير المياه والمواد المغذية والإضاءة. يسمح هذا الإعداد لناسا بمحاكاة النظام الغذائي المخطط لمهمات المريخ المستقبلية، حيث سيتم إرسال الإمدادات الغذائية قبل الطاقم.

بالإضافة إلى الاعتناء بالمحاصيل، يقوم الطاقم أيضًا بأنشطة أخرى متعلقة بالمهمة. يتضمن ذلك رحلات محاكاة إلى منطقة رملية تشبه سطح المريخ، وإجراء عمليات روبوتية، والحفاظ على الموائل. يواجه الطاقم أيضًا تأخيرات في الاتصال بالعالم الخارجي لمحاكاة الظروف التي سيواجهها المستكشفون المستقبليون.

على عكس رواد الفضاء الفعليين، يتمتع طاقم CHAPEA المتطوع بخيار المغادرة في أي وقت. تعد المهمة بمثابة اختبار للتحمل العقلي والتحقق من صحة تقنيات التعامل مع العزلة والحبس لفترات طويلة. تساعد المحاكاة أيضًا وكالة ناسا على جمع البيانات والرؤى للمهام الفضائية طويلة الأمد في المستقبل.

بدأت رحلة وكالة ناسا قبل 65 عاماً، استجابةً لتقدم الاتحاد السوفييتي في مجال الفضاء. تأسست الوكالة في الأول من أكتوبر عام 1، وحققت منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات، بما في ذلك هبوط رواد الفضاء على سطح القمر خلال مهام أبولو. في السنوات الأخيرة، ركزت وكالة ناسا على رحلات الفضاء البشرية، وهي الآن تستعد لمهمات أرتميس، بهدف إحياء إثارة الاستكشاف البشري.

المصدر: ناسا تحتفل بمرور 65 عامًا على محاكاة مهمة المريخ لمدة 100 يوم | ناسا، السجل