ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية تتعاونان في مهمة طموحة لإعادة عينات من المريخ

تعمل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) معًا لإعادة العينات الأولى من المريخ إلى الأرض لإجراء دراسة تفصيلية. وتهدف هذه الحملة غير المسبوقة إلى الإجابة على سؤال ما إذا كانت الحياة القديمة كانت موجودة على الإطلاق على الكوكب الأحمر. تقوم المركبة الفضائية Mars Perseverance، الموجودة حاليًا على المريخ، بجمع مجموعة متنوعة من العينات المنسقة علميًا والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة.

قام مجلس المراجعة المستقل (IRB)، الذي أنشأته وكالة ناسا في مايو 2023، مؤخرًا بتقييم الخطط الفنية والتكلفة والجدول الزمني لمهمة عودة عينات المريخ. وفي تقريره، أقر مجلس الهجرة واللاجئين بالأهمية العلمية للمهمة، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن الميزانية والمجالات الأخرى. وقدم المجلس 20 نتيجة و59 توصية إلى وكالة ناسا.

ولمعالجة هذه المخاوف، شكلت ناسا فريقًا بقيادة ساندرا كونيلي لمراجعة التقرير. سيقدم الفريق توصيات بشأن مسار المضي قدمًا لعودة عينة المريخ ضمن برنامج علمي متوازن. ستؤخر وكالة ناسا تأكيد تكلفة المهمة الرسمية وجدولها الزمني حتى بعد اكتمال هذه المراجعة.

تعد مهمة Mars Sample Return عبارة عن برنامج معقد للغاية يتضمن العديد من التطورات والواجهات المتوازية. ويتضمن الإطلاق الأول من سطح كوكب آخر وأول لقاء في المدار على كوكب آخر. تمثل المهمة علامة بارزة في استكشاف الفضاء وتتوافق مع برنامج أرتميس التابع لناسا لإرسال البشر في نهاية المطاف إلى المريخ.

تعد إعادة العينات من المريخ أولوية قصوى في استكشاف النظام الشمسي. وقد تم تحديده كأحد الأهداف ذات الأولوية القصوى من قبل الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب. ستحدث العينات التي تم إحضارها إلى الأرض ثورة في فهمنا للمريخ وستوفر رؤى قيمة حول إمكانية وجود حياة سابقة على هذا الكوكب.

مصادر:

- ناسا

- الذي - التي

- مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/GSFC/MSFC