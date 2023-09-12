تجربة الأكسجين المريخية التابعة لناسا تولد الأكسجين على الكوكب الأحمر

أعلنت وكالة ناسا عن إنجاز كبير في خططها للسكن على المدى الطويل على كوكب المريخ. نجحت تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ (MOXIE) التابعة لوكالة الفضاء في توليد ما يكفي من الأكسجين للحفاظ على كلب صغير لمدة 10 ساعات على الكوكب الأحمر. تم ربط جهاز MOXIE، وهو جهاز يبلغ وزنه 40 رطلاً تقريبًا بحجم الميكروويف، بالمركبة الجوالة Perseverance التي هبطت على المريخ في فبراير 2021.

لأكثر من عامين، عملت MOXIE على استخراج كميات ضئيلة من الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ. وباستخدام عملية كهروكيميائية، يتم فصل ذرة أكسجين واحدة عن كل جزيء من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. يتكون الغلاف الجوي للمريخ من 95% ثاني أكسيد الكربون، و3% نيتروجين، و1.6% أرجون، وكميات صغيرة من الأكسجين.

الهدف الأساسي لـ MOXIE هو تطوير التقنيات التي يمكنها إنتاج هواء قابل للتنفس ووقود صاروخي لرواد الفضاء في المستقبل. طوال مهمتها، نجحت MOXIE في توليد 122 جرامًا من الأكسجين، وهو ما يعادل الكمية التي يستهلكها كلب صغير في 10 ساعات. وفي ذروة كفاءته، أنتج الجهاز 12 جرامًا من الأكسجين في الساعة، متجاوزًا الهدف الأصلي لناسا.

وأعربت نائبة مدير وكالة ناسا، بام ميلروي، عن سعادتها بنجاح موكسي، قائلة إنه "من الممكن استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، الأكسجين الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو الوقود الدافع الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل." وشددت على أهمية تطوير التقنيات للاستفادة من الموارد الموجودة على المريخ والقمر، لأنها ستمكن من التواجد على القمر على المدى الطويل، واقتصاد قمري قوي، وفي النهاية تدعم الاستكشاف البشري للمريخ.

يعد هذا الإنجاز الذي حققته MOXIE خطوة مهمة إلى الأمام في طموحات ناسا لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ. يمكن أن تكون التكنولوجيا التي طورتها MOXIE حاسمة في ضمان بقاء واستدامة رواد الفضاء المستقبليين على الكوكب الأحمر.

مصادر:

- تجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع التابعة لناسا

– نائب مدير ناسا بام ميلروي