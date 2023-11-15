يمكن لكيميائي الفضاء الآلي أن يُحدث ثورة في إنتاج الأكسجين على المريخ

كشف باحثون صينيون عن مشروع رائد يمكن أن يحدث ثورة في إنتاج الأكسجين على المريخ. وباستخدام آلة بحجم الثلاجة مزودة بالذكاء الاصطناعي وذراع آلية، نجح الفريق في تحليل المواد من خمسة نيازك عثر عليها على سطح الكوكب. ومن خلال تحديد الصيغة الكيميائية التي تمكن من فصل الأكسجين عن الماء، فإن هذه التكنولوجيا المبتكرة لديها القدرة على إنتاج الأكسجين من موارد المريخ. ويقدر الباحثون أن الإنسان قد يستغرق أكثر من 2,000 سنة لتحقيق نفس النتيجة.

لماذا يعد إنتاج الأكسجين أمرًا بالغ الأهمية على المريخ؟ تتطلب الوقود الدافع للصواريخ وأنظمة دعم الحياة كميات كبيرة من الأكسجين، والتي لا يمكن الاعتماد عليها من الغلاف الجوي للمريخ وحده. ومع ذلك، مع تطور هذا الروبوت الكيميائي الذي يتمتع بالذكاء الاصطناعي، يمكن التخلص من الحاجة إلى نقل الإمدادات المولدة للأكسجين من الأرض. علاوة على ذلك، تم تصميم النظام ليعمل بشكل مستقل، مما يقلل من ضرورة الإشراف البشري.

وشدد العالم الرئيسي جون جيانغ من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في خفي على قدرات إنشائها. وقال: "لقد قمنا بتطوير نظام ذكاء اصطناعي آلي يحتوي على عقل كيميائي". "نعتقد أن آلتنا يمكنها استخدام المركبات الموجودة في خامات المريخ دون توجيه بشري." يقدم هذا الكيميائي الآلي إمكانية مثيرة لاستكشاف المريخ في المستقبل، مما يفتح الأبواب أمام إنتاج الأكسجين. وسلط جيانغ الضوء على إمكانية إنتاج مواد كيميائية مختلفة، بما في ذلك الأسمدة النباتية. بالإضافة إلى ذلك، ألمح إلى أنه يمكن تطبيق هذه التكنولوجيا على التربة القمرية أيضًا.

في حين أن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام، فمن الجدير بالذكر أن مركبة ناسا المتجولة تحمل بالفعل جهازًا تجريبيًا يسمى MOXIE نجح في إنتاج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ عدة مرات. لقد أنتج MOXIE أكثر من 120 جرامًا من الأكسجين حتى الآن، وهي كمية كافية لإطعام كلب صغير لمدة عشر ساعات. ويبدو أن توسيع نطاق هذه التكنولوجيا أمر ممكن، حيث أن لديها القدرة على إنتاج ما بين XNUMX إلى XNUMX كيلوغرامات من الأكسجين في الساعة.

يعد إنتاج الأكسجين بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية في استكشاف الفضاء، حيث يحتاج كل رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية إلى حوالي 840 جرامًا من الأكسجين يوميًا. يمثل تطوير كيميائي فضاء آلي خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الاستدامة والاكتفاء الذاتي لمهمات المريخ المستقبلية. ومن خلال الاستفادة من الموارد المحلية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكن للبشر تقليل اعتمادهم على الإمدادات من الأرض، مما يتيح لهم السفر إلى الفضاء لفترة طويلة وجهود الاستعمار المحتملة.

أسئلة وأجوبة

ما هو الذكاء الاصطناعي (AI)؟

يشير الذكاء الاصطناعي (AI) إلى تطوير أنظمة الكمبيوتر التي تمتلك القدرة على أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري. وتشمل هذه المهام تحليل البيانات واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

ما هو موكسي؟

MOXIE، اختصار لتجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع، هو جهاز تجريبي تحمله مركبة ناسا الجوالة المثابرة. والغرض منه هو إثبات جدوى إنتاج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ من خلال عملية تسمى التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب.

ما هي كمية الأكسجين التي يمكن أن تنتجها MOXIE؟

نجحت MOXIE في إنتاج أكثر من 120 جرامًا من الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، أي ما يعادل تغذية كلب صغير لمدة عشر ساعات. ومن المحتمل أن يؤدي توسيع نطاق هذه التكنولوجيا إلى إنتاج ما بين XNUMX إلى XNUMX كيلوغرامات من الأكسجين في الساعة.

لماذا يعد إنتاج الأكسجين أمرًا بالغ الأهمية لمهمات المريخ؟

الأكسجين ضروري لوقود الصواريخ وأنظمة دعم الحياة، التي تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين. نظرًا لأن الغلاف الجوي للمريخ لا يمكنه تجديد إمدادات الأكسجين، فإن إنتاجه من الموارد المحلية على المريخ يقلل من الحاجة إلى نقل الإمدادات المولدة للأكسجين من الأرض.

هل يستطيع الكيميائي الفضائي الآلي إنتاج مواد كيميائية أخرى؟

ووفقا للباحثين، فإن الكيميائي الفضائي الآلي لديه القدرة على إنتاج مواد كيميائية مختلفة غير الأكسجين. على سبيل المثال، يمكنها تطوير طرق لإنتاج الأسمدة النباتية. توفر هذه التكنولوجيا إمكانيات للاستكشاف خارج نطاق إنتاج الأكسجين.