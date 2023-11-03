رؤى جديدة في تاريخ المريخ التطوري وإمكانات الحياة

قدمت مهمة إنسايت التابعة لوكالة ناسا إلى المريخ بيانات جديدة رائدة تكشف تفاصيل رائعة حول البنية الداخلية للكوكب، مما يسلط الضوء على تاريخ المريخ التطوري وقدرته على الحفاظ على الحياة. وتشير النتائج الأخيرة المنشورة في مجلة نيتشر إلى أن المريخ مغلف بطبقة من السيليكات المنصهرة تحيط بمركزه، مما يوفر أدلة حاسمة حول تكوين الكوكب وتحوله مع مرور الوقت.

وفي تحليل زلزالي أجراه فريق دولي من الباحثين، تم اكتشاف طبقة رقيقة من السيليكات المنصهرة بين عباءة المريخ ونواته. تشير هذه الطبقة المنصهرة إلى أن قلب المريخ أصغر وأكثر كثافة مما كان مقدرا سابقا، وهو ما يتوافق بشكل أوثق مع البيانات الجيوفيزيائية الأخرى وفهمنا للنيازك المريخية. إنها بمثابة "بطانية تسخين"، حيث تمنع النواة من التبريد وتركيز العناصر المشعة المولدة للحرارة.

إن غياب المجال المغناطيسي النشط حول المريخ له أهمية خاصة. وهذا النقص في الحماية يجعل الكوكب عرضة للرياح الشمسية القاسية، مما يؤدي إلى فقدان المياه السطحية وجعله غير صالح للحياة. يمكن أن تفسر الاختلافات الداخلية بين المريخ والأرض، بما في ذلك هذه الطبقة المنصهرة، سبب امتلاك الأرض لمجال مغناطيسي وقائي يفتقر إليه المريخ.

ووفقا لهنري صموئيل، المؤلف الرئيسي لورقة البحث والعالم في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فإن الطبقة المنصهرة لها آثار مهمة على توليد المجال المغناطيسي للمريخ. قد تكون المصادر الخارجية، مثل التأثيرات النشطة أو حركة النواة الناتجة عن التفاعلات مع الأقمار الصناعية القديمة، ضرورية لتكوين المجال المغناطيسي في تاريخ المريخ المبكر.

تدعم النتائج التي توصل إليها الفريق النظرية القائلة بأن المريخ كان في يوم من الأيام محيطًا منصهرًا من الصهارة التي تبلورت لاحقًا، تاركة وراءها طبقة من ذوبان السيليكات المخصبة بالحديد والعناصر المشعة في قاعدة عباءته. إن وجود هذه الطبقات له عواقب مهمة على فهمنا لتطور الكواكب، بما في ذلك كيفية توليد المجالات المغناطيسية واستدامتها، وكيف تبرد الكواكب بمرور الوقت، وكيف تتغير ديناميكيات تصميماتها الداخلية.

وبينما اختتمت مهمة إنسايت التابعة لناسا رسميًا في ديسمبر 2022، فإن تحليل البيانات المجمعة مستمر. بينما يقوم باحثون مثل فيدران ليكيتش، المؤلف المشارك للورقة البحثية وأستاذ الجيولوجيا في جامعة ميريلاند، بإعادة فحص النماذج السابقة لبنية المريخ باستخدام علم الزلازل، فإنهم يواصلون الكشف عن رؤى جديدة. لن تؤدي هذه الاكتشافات إلى تعزيز فهمنا للمريخ فحسب، بل ستساهم أيضًا في البعثات المستقبلية إلى الأجرام السماوية الأخرى مثل القمر والزهرة.

أسئلة وأجوبة

1. ماذا اكتشفت بعثة إنسايت عن المريخ؟

كشفت مهمة InSight عن وجود طبقة سيليكات منصهرة تلتف حول قلب المريخ، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين الكوكب وتطوره.

2. ما أهمية الطبقة المنصهرة؟

تعمل الطبقة المنصهرة مثل "بطانية التدفئة"، حيث تمنع النواة من التبريد وتركيز العناصر المشعة المولدة للحرارة. يساعد وجوده في تفسير سبب افتقار المريخ إلى مجال مغناطيسي نشط.

3. ما هي الآثار المترتبة على غياب المجال المغناطيسي بالنسبة للمريخ؟

وبدون مجال مغناطيسي وقائي، يكون المريخ عرضة للرياح الشمسية القاسية، مما يتسبب في فقدان المياه السطحية ويجعله غير صالح للحياة.

4. ما سبب الاختلافات في توليد المجال المغناطيسي بين الأرض والمريخ؟

يشير الهيكل الداخلي للمريخ، بما في ذلك الطبقة المنصهرة، إلى أن المصادر الخارجية مثل التأثيرات النشطة أو التفاعلات مع الأقمار الصناعية القديمة ربما لعبت دورًا في تكوين المجال المغناطيسي للأرض.

5. كيف تساهم هذه النتائج في معرفتنا بتطور الكواكب؟

إن فهم وجود الطبقة المنصهرة وتأثيرها على توليد المجال المغناطيسي يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تبريد الكواكب بمرور الوقت وكيف تتغير ديناميكياتها الداخلية.

مصادر:

طبيعة: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8