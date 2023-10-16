إعادة بناء Pierolapithecus catalaunicus توفر نظرة ثاقبة حول القرد العظيم وتطور الإنسان

قام علماء من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وكلية بروكلين، والمعهد الكاتالوني لعلم الحفريات ميكيل كروسافونت، بإعادة بناء الجمجمة التالفة لبييرولابيثيكوس كاتالونيكوس، وهو قرد قديم عاش قبل حوالي 12 مليون سنة. ينتمي Pierolapithecus catalaunicus إلى مجموعة من القرود المنقرضة التي سكنت أوروبا منذ ما بين 15 إلى 7 ملايين سنة. هذا النوع فريد من نوعه لأن الباحثين لديهم إمكانية الوصول إلى كل من جمجمته والهيكل العظمي الجزئي لنفس الفرد، مما يوفر أدلة أحفورية شاملة.

تكمن أهمية Pierolapithecus catalaunicus في دوره في فهم المسار التطوري للقردة العليا والبشر. ومن خلال تحليل ملامح وجه هذا القرد القديم، يمكن للعلماء إنشاء روابط تطورية مهمة والحصول على نظرة ثاقبة لأصولنا. تساعد إعادة بناء جمجمته وأسنانه على وضع النوع بدقة في شجرة عائلة البشر. كما يوفر معلومات عن بيولوجيا وحركة الحيوان في بيئته.

إن إعادة بناء جمجمة بييرولابيثيكوس من خلال الأشعة المقطعية سمحت للباحثين بمقارنة بنية وجهه مع تلك الموجودة في الأنواع الرئيسية الأخرى ووضع نموذج لتطور السمات الرئيسية لبنية وجه القرد. كشفت الدراسة أن بييرولاپيثيكوس يشترك في ملامح الوجه مع كل من القردة العليا المتحجرة والحية، ولكنه يمتلك أيضًا سمات وجه مميزة غير موجودة في قردة الميوسين الأوسط الأخرى. تشير هذه النتائج إلى أن بييرولابيثيكوس يمثل أحد أقدم أعضاء القردة العليا والأسرة البشرية.

يساهم البحث عن Pierolapithecus catalaunicus في معالجة التحديات التي يفرضها السجل الأحفوري المجزأ وغير المكتمل في فهم العلاقات التطورية للقردة الأحفورية الرئيسية. ولا تسلط هذه الدراسة الضوء على المظهر الجسدي لهذا القرد القديم فحسب، بل توفر أيضًا رؤى مهمة حول التاريخ التطوري للرئيسيات التي مهدت الطريق لظهور البشر.

مصادر:

- إريك رالز وEarth.com - تطبيق EarthSnap

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم