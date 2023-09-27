يعتقد العلماء أن بإمكانهم إحياء النمر التسماني المنقرض باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA).

نجح علماء من السويد والنرويج في استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) وتسلسله من عينة نمر تسمانيا عمرها 130 عامًا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA)، وهو مادة وراثية موجودة في جميع الخلايا الحية، في حيوان منقرض. النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم الثايلسين، هو حيوان جرابي آكل للحوم انقرض عندما توفي آخر فرد حي معروف في الأسر في عام 1936.

يسمح الحمض النووي الريبوزي (RNA)، وهو جزيء مفرد يحمل معلومات وراثية من الحمض النووي، للعلماء بالحصول على فهم أفضل لبيولوجيا الحيوان. ومن خلال تحديد تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA)، يمكن للباحثين التعرف على الجينات والأدوار التي تلعبها في بيولوجيا الحيوان وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

تمكن فريق البحث من استعادة النسخ من جلد الثايلسين وأنسجة العضلات الهيكلية من العينة المحفوظة. وأدى ذلك إلى تحديد تسلسلات محددة من الحمض النووي الريبوزي (RNA) التي ترمز إلى البروتينات الخاصة بالأنسجة، مثل التيتين والأكتين، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة العضلات. واكتشف الباحثون أيضًا معلومات عن الكيراتين، وهو البروتين الذي يساهم في تكوين الشعر والأظافر والطبقة الخارجية للجلد.

في حين أن القدرة على استخراج وتسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع المنقرضة تعد خطوة مهمة، إلا أنها لا تضمن إحياء النمر التسماني. ومع ذلك، فإن النتائج تحمل وعدًا بإمكانية إحياء الأنواع المنقرضة في المستقبل. ولهذا البحث أيضًا آثار على دراسة فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA) والمبادرات العالمية التي تركز على إحياء حيوانات أخرى منقرضة، مثل الماموث الصوفي.

انقرض النمر التسماني بسبب مزيج من الصيد المفرط وتدمير الموائل والأمراض المنقولة. واجهت هذه الأنواع اضطهادًا واسع النطاق وتم اصطيادها بموجب أنظمة المكافآت التي تم وضعها في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1830 نمر ثيلاسين قتل على يد البشر بين عامي 3,500 وعشرينيات القرن العشرين.

على الرغم من أن إحياء النمر التسماني لا يزال غير مؤكد، إلا أن العلماء متفائلون بشأن إمكانية تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) في تعزيز جهود القضاء على الانقراض. إن القدرة على إحياء الأنواع المنقرضة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحفاظ على البيئة وفهمنا للتنوع البيولوجي.

مصادر:

– تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) يوفر الأمل لجهود مكافحة الانقراض، ABC News، 19 فبراير 2022

– العلماء يتسلسلون الحمض النووي الريبي من نمر تسمانيا المنقرض، رويترز، 20 فبراير 2022