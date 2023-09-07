أهمية التعافي في التدريب للعدائين

من أجل تحقيق أقصى قدر من الأداء وتجنب الإفراط في التدريب، يحتاج العدائون إلى إعطاء الأولوية للتعافي تمامًا مثل التدريبات الخاصة بهم. وذلك لأن مكاسب اللياقة البدنية تحدث أثناء مرحلة إصلاح تلف الأنسجة الناجم عن التمرين، وبدون التعافي الكافي، يمكن أن يتراكم تلف العضلات بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تناقص العائدات وإصابات محتملة في نهاية الحياة المهنية.

أحد أهم جوانب التعافي هو الحصول على قسط كافٍ من النوم. يلعب النوم دورًا حيويًا في إصلاح تلف العضلات الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية، حيث يفرز الجسم هرمون النمو أثناء النوم العميق. اهدف إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة لضمان التعافي الأمثل. إذا لم يكن من الممكن الحصول على ليلة كاملة من النوم، فإن قيلولة قصيرة لمدة 30 دقيقة أو أقل يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين الأداء، خاصة بعد ليلة مضطربة.

أيام الراحة لها نفس القدر من الأهمية للتعافي. إن أخذ يوم واحد على الأقل من الراحة كل أسبوع يسمح للجسم بإصلاح ألياف العضلات التالفة، وتجديد مستويات الجليكوجين، ومنع إصابات الإفراط في الاستخدام. في أيام الراحة، فكر في ممارسة نشاط خفيف مثل الركض أو تمارين التمدد اللطيفة للاسترخاء دون وضع الكثير من الضغط على العضلات.

تعد إدارة التوتر جانبًا حاسمًا آخر من جوانب التعافي. وينتج عن التوتر استجابات فسيولوجية مشابهة للتمارين الرياضية المكثفة، والتي يمكن أن تعيق قدرة الجسم على التعافي. قم بدمج تقنيات إدارة التوتر في خطة التدريب الخاصة بك، مثل التأمل أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى، لمنح عقلك وجسمك استراحة من ضغوط التدريب.

وأخيرًا، من المهم إنشاء عادات نوم جيدة لضمان النوم السليم كل ليلة. تجنب تناول الكافيين بالقرب من وقت النوم، لأنه يمكن أن يضعف النوم العميق. إن الحفاظ على جدول نوم ثابت وتجنب التعرض للضوء الأزرق في المساء يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم إيقاعات النوم وتحسين نوعية النوم.

في الختام، يعد التعافي أمرًا ضروريًا للعدائين لتحسين أدائهم ومنع الإصابات. أعط الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم، وأخذ أيام راحة، وإدارة التوتر، وتأسيس عادات نوم جيدة لتحسين تدريبك وعافيتك بشكل عام.

مصادر:

– مايو كلينيك: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/expert-answers/exercise/faq-20057916

– المجلة الأوروبية لعلوم الرياضة: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2018.1471887