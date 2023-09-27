رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يصنع التاريخ بأطول رحلة فضائية منفردة

من المقرر أن يدخل رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا فرانك روبيو التاريخ بينما يستعد للعودة إلى الأرض يوم الأربعاء بعد إكمال أطول رحلة فضائية يقوم بها أمريكي. جنبا إلى جنب مع رائدي الفضاء روسكوزموس سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، سيقوم روبيو بفصل المركبة الفضائية سويوز إم إس-23 من محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يمثل نهاية مهمة قياسية استمرت 371 يومًا.

طوال رحلتهم في الفضاء، قطع روبيو وبروكوبييف وبتيلين 157.4 مليون ميل وأكملوا 5,963 دورة حول الأرض. وبعد الانفصال، من المقرر أن يهبطوا في سهوب كازاخستان، جنوب شرق مدينة جيزكازجان بعد ثلاث ساعات. وسيستقل روبيو بعد ذلك طائرة تابعة لوكالة ناسا عائداً إلى الولايات المتحدة بعد نقله جواً إلى كاراجاندا بكازاخستان.

بدأت رحلة روبيو التاريخية إلى الفضاء في 21 سبتمبر 2022، متجاوزة الرقم القياسي الأمريكي السابق الذي سجله رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي لأطول رحلة فضائية واحدة. كان سجل Vande Hei 355 يومًا. كانت الخطة الأصلية هي عودة روبيو وزملائه في مارس 2023، لكن تسرب سائل التبريد في المركبة الفضائية Soyuz MS-22 التي أطلقوها أدى إلى مهمة ممتدة.

على الرغم من التحديات غير المتوقعة، أكمل روبيو وطاقمه بنجاح إقامتهم الممتدة على متن محطة الفضاء الدولية، مما ساهم ببيانات قيمة في فهم رحلات الفضاء طويلة الأمد. ستوفر ناسا تغطية كاملة لرحلة عودة روبيو، بدءًا من إغلاق الباب وحتى الهبوط، مما يمثل علامة فارقة في استكشاف الفضاء.

المصدر: سيبو كومار تريباثي، تحرير: سيبو كومار تريباثي، تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2023