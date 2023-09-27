حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

عودة رائدي فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد مهمة فضائية حطمت الأرقام القياسية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
عودة رائدي فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد مهمة فضائية حطمت الأرقام القياسية

أكمل رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو، إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، بنجاح مهمة رائدة في الفضاء استمرت 371 يومًا وعادوا إلى الأرض يوم الأربعاء. قطعت رحلتهم الاستثنائية مسافة 157.4 مليون ميل وأكملت 5,963 دورة حول الأرض، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول رحلة فضائية يقوم بها أمريكي.

انفصل الفريق بأمان عن محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية Soyuz MS-23 وهبط في كازاخستان، مما أنهى مهمة كان من المقرر أن تستمر ستة أشهر ولكن تم تمديدها بسبب تسرب غير متوقع في المركبة الفضائية الروسية التي تم اكتشافها. في ديسمبر 2022.

تجاوز فرانك روبيو، الذي انطلق إلى الفضاء في 21 سبتمبر 2022، الرقم القياسي السابق لأطول رحلة فضائية فردية للولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2023، والذي كان يحمله سابقًا رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي لمدة 355 يومًا.

خلال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، قدم روبيو مساهمات كبيرة في العديد من التحقيقات العلمية. وشملت هذه دراسة تكيف البكتيريا مع ظروف رحلات الفضاء ودراسة آثار التمارين الرياضية على البشر خلال البعثات الممتدة. ستوفر النتائج التي توصل إليها بحث روبيو رؤى قيمة بينما تستعد ناسا لمهام مستقبلية طويلة الأمد.

على الرغم من التحديات والتمديد غير المتوقع لمهمتهم، ظل روبيو وبروكوبييف وبتيلين مخلصين لعملهم، مما أدى إلى تطوير فهمنا للحياة في الفضاء. ولم تساهم إنجازاتهم الرائعة في المعرفة العلمية فحسب، بل وضعت أيضًا معيارًا جديدًا لرواد الفضاء في المستقبل.

مصادر:
- ناسا

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للصحة العامة

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا
علوم

دور الطاقة الشمسية في استكشاف الفضاء

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا
علوم

يمكن أن تكون القشرة المتدفقة مسؤولة عن الأخطاء العادية الضحلة

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للصحة العامة

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

دور الطاقة الشمسية في استكشاف الفضاء

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

يمكن أن تكون القشرة المتدفقة مسؤولة عن الأخطاء العادية الضحلة

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يقوم الباحثون بتطوير فيلم حيوي من الخشب الخردة من أجل طلاء مضاد للضباب ومضاد للانعكاس

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات