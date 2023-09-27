عودة رائدي فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد مهمة فضائية حطمت الأرقام القياسية

أكمل رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو، إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، بنجاح مهمة رائدة في الفضاء استمرت 371 يومًا وعادوا إلى الأرض يوم الأربعاء. قطعت رحلتهم الاستثنائية مسافة 157.4 مليون ميل وأكملت 5,963 دورة حول الأرض، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول رحلة فضائية يقوم بها أمريكي.

انفصل الفريق بأمان عن محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية Soyuz MS-23 وهبط في كازاخستان، مما أنهى مهمة كان من المقرر أن تستمر ستة أشهر ولكن تم تمديدها بسبب تسرب غير متوقع في المركبة الفضائية الروسية التي تم اكتشافها. في ديسمبر 2022.

تجاوز فرانك روبيو، الذي انطلق إلى الفضاء في 21 سبتمبر 2022، الرقم القياسي السابق لأطول رحلة فضائية فردية للولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2023، والذي كان يحمله سابقًا رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي لمدة 355 يومًا.

خلال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، قدم روبيو مساهمات كبيرة في العديد من التحقيقات العلمية. وشملت هذه دراسة تكيف البكتيريا مع ظروف رحلات الفضاء ودراسة آثار التمارين الرياضية على البشر خلال البعثات الممتدة. ستوفر النتائج التي توصل إليها بحث روبيو رؤى قيمة بينما تستعد ناسا لمهام مستقبلية طويلة الأمد.

على الرغم من التحديات والتمديد غير المتوقع لمهمتهم، ظل روبيو وبروكوبييف وبتيلين مخلصين لعملهم، مما أدى إلى تطوير فهمنا للحياة في الفضاء. ولم تساهم إنجازاتهم الرائعة في المعرفة العلمية فحسب، بل وضعت أيضًا معيارًا جديدًا لرواد الفضاء في المستقبل.

مصادر:

- ناسا