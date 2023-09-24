رائد الفضاء فرانك روبيو الذي حطم الرقم القياسي يعود إلى الأرض

من المقرر أن يعود رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي سجل مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول إقامة فردية في الفضاء لرائد فضاء ناسا، إلى الأرض هذا الأسبوع. وأمضى روبيو أكثر من عام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق.

وإلى جانب روبيو، سيعود رائدا فضاء روسكوزموس، سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، إلى الأرض أيضًا بعد قضاء 371 يومًا في الفضاء. وسيعود الثلاثي إلى الأرض على متن المركبة الفضائية الروسية Soyuz MS-23، والتي ستنفصل عن وحدة Prichal بالمحطة وتهبط بالقرب من مدينة Jezkazgan في كازاخستان.

وبعد الهبوط، سيسافر روبيو إلى كاراغاندا في كازاخستان، ثم يتوجه إلى هيوستن على متن طائرة ناسا. كانت المدة الممتدة لإقامتهم في الفضاء بسبب مشكلة في مركبتهم الفضائية الأصلية، سويوز إم إس-22، والتي تسببت في تسرب سائل التبريد. وفي فبراير/شباط، تم إرسال مركبة فضائية بديلة من طراز سويوز، MS-23، إلى المحطة.

ستقوم ناسا ببث مباشر لرحلة العودة لمركبة Soyuz MS-23 يوم الأربعاء 27 سبتمبر. وستبدأ التغطية في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي وستشمل توديع الطاقم وإلغاء الإرساء وحرق المدار والهبوط. يمكنكم مشاهدة البث المباشر على قناة ناسا على اليوتيوب أو من خلال الفيديو المضمن على موقع ناسا الرسمي.

لا يُظهر الإنجاز القياسي الذي حققه فرانك روبيو قدرات رواد فضاء ناسا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الجهود التعاونية بين ناسا والشركاء الدوليين في استكشاف الفضاء.

التعاريف:

محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية معيارية في مدار أرضي منخفض تعمل كمختبر أبحاث ومساحة معيشة لرواد الفضاء من مختلف البلدان.

روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية في روسيا.

المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس-23: مركبة فضائية مأهولة تستخدمها وكالة الفضاء الروسية لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

المقال المصدر: سيعود رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو الذي حطم الأرقام القياسية إلى الأرض يوم الأربعاء. (وصلة)

ناسا لايف: البث الرسمي لتلفزيون ناسا: سيقوم تلفزيون NASA ببث مباشر لرحلة العودة لمركبة Soyuz MS-23. (وصلة)