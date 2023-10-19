انفجار راديوي عمره 8 مليارات سنة قد يساعد في حل لغز المادة المفقودة في الكون

حقق العلماء تقدما كبيرا في فهم لغز المادة المفقودة في الكون. انفجار راديوي سريع (FRB) عمره 8 مليارات سنة، هو الأقدم والأبعد الذي تم رصده على الإطلاق، وقد نشأ من تصادم المجرات. تم اكتشاف هذه الدفقات الراديوية السريعة، التي تحمل اسم FRB 20220610A، بواسطة مصفوفة مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالية (ASKAP) في غرب أستراليا.

الدفقات الراديوية السريعة هي عبارة عن رشقات نارية قصيرة من موجات الراديو تدوم لأجزاء من الثانية، ولا يزال مصدرها غير معروف. ومع ذلك، فإن هذا التدفق FRB القياسي، القادم من المجرات المندمجة، يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على أصل هذه الدفقات الغامضة. أطلق الانفجار قدرًا من الطاقة بالمللي ثانية يعادل ما تنتجه الشمس خلال 30 عامًا.

تشير المادة المفقودة في الكون إلى حقيقة أن نصف المادة المتوقعة غير قابلة للاكتشاف. هذه المادة المفقودة، المكونة من ذرات تسمى الباريونات، ليست مادة مظلمة ولكنها مادة "عادية" موزعة بشكل ضئيل بين المجرات. التقنيات الحالية غير فعالة في الكشف عن هذه المادة لأنها منتشرة وساخنة للغاية.

كان العلماء، بما في ذلك عالم الفلك الأسترالي الراحل جان بيير "جي بي" ماكوارت، يستكشفون استخدام الدفقات الراديوية السريعة كأداة للكشف عن هذه المادة بعيدة المنال. عندما تنتقل الدفقات الراديوية السريعة عبر مسافات شاسعة، فإن إشعاعها يتبدد بواسطة المادة المفقودة. يسمح هذا التشتت للعلماء بقياس كثافة الكون وتحديد موقع المادة الباريونية المفقودة.

يؤكد بحث الفريق علاقة ماكوارت، التي توضح أنه كلما ابتعدت التدفقات الراديوية السريعة، كلما زاد انتشار الغاز بين المجرات. ومع تتبع نحو 50 تدفقًا سريعًا ضوئيًا حاليًا للوصول إلى مصادرها، يتوقع العلماء اكتشاف آلاف أخرى في المستقبل. ستوفر تلسكوبات مصفوفة الكيلومتر المربع (SKA) القادمة في أستراليا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى التلسكوب الكبير للغاية (ELT) في تشيلي، مزيدًا من الأفكار حول أصول الدفقات الراديوية السريعة وبنية الكون.

نُشر البحث الذي أجراه فريق ASKAP في مجلة Science، حيث سلط الضوء على إمكانات التدفقات الراديوية السريعة في فهم المادة المفقودة وتكوين الكون.

مصادر:

– مقالة في مجلة العلوم (غير مرتبطة)

– فريق بحث ASKAP