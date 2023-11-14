انفجار ساطع في السماء: استكشاف تأثير انفجار أشعة جاما فائق السطوع

في العام الماضي، في 9 أكتوبر، حقق العلماء اكتشافًا رائعًا عندما لاحظوا شذوذًا غير عادي في السماء. الأشعة السينية من الفضاء السحيق، والتي تنشأ من مجرة ​​بعيدة، غمرت المراصد، ويبدو أنها مرتبطة بحدث مشرق بشكل لا يصدق يعرف باسم انفجار أشعة غاما (GRB). تجاوز هذا الانفجار، المسمى GRB 221009A أو المسمى "BOAT" أي "الألمع على الإطلاق"، سطوع أي انفجار GRB تم تسجيله مسبقًا وأصدر فوتونات بطاقة أكبر من مصادم الهادرونات الكبير. لقد تم الآن استكشاف تأثير أشعة GRB فائقة السطوع في دراسة حديثة أصدرها فريق من الباحثين.

تكشف الدراسة، التي تقوم بتحليل البيانات الواردة من المركبة الفضائية الصينية للزلازل الكهرومغناطيسية (CSES)، أن الانفجار الذي استمر سبع دقائق أدى إلى "تغيرات" كبيرة في الغلاف الجوي للأرض. وقد لوحظت هذه الاختلافات على وجه الخصوص في طبقة الأيونوسفير العليا، والتي تعمل كحاجز بين كوكبنا والفضاء الخارجي. في السابق، كانت الاضطرابات في الغلاف الأيوني مرتبطة بأحداث جسيمات نشطة من شمسنا، لكن النتائج تشير إلى أن تدخل القارب جاء من انفجار نجم على بعد حوالي ملياري سنة ضوئية.

لقد أذهلت حقيقة تأثير القارب على الغلاف الخارجي لكوكبنا العلماء. وفقًا لإريك كولكرز، عالم من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، فمن النادر أن تصطدم انفجارات GRB بهذا الحجم بالأرض، حيث تحدث إحصائيًا مرة واحدة فقط كل 10,000 عام. تم تفعيل أجهزة كشف البرق في الهند، وتم تنبيه الأجهزة في ألمانيا، ولوحظ دليل على تدفق فوتون GRB في آسيا وأجزاء من أستراليا. وحتى بعد الانفجار، استمر الشفق العالق.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن القارب لم يؤثر على طبقة الأيونوسفير العليا فحسب، بل أيضًا على الطبقات السفلية، مما يترك بصمة مماثلة للتوهج الشمسي الكبير في التأين الجوي للطبقات الدنيا من الأرض. في حين أن تحليل تأثير الانفجار يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول الانقراضات الجماعية في تاريخ الأرض، إلا أن الباحثين لا يشيرون إلى أن ثورانًا مثل BOAT من شأنه أن يؤدي إلى نهاية البشرية. ومع ذلك، فإنهم يؤكدون على أن فهم عواقب انفجارات GRB القريبة أمر بالغ الأهمية.

أحد المخاوف المحتملة التي أبرزتها الدراسة هو استنفاد طبقة الأوزون الستراتوسفيرية، التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. إذا أدت انفجارات GRB إلى زيادة التأين في الغلاف الجوي بشكل مفاجئ، فمن المحتمل أن تؤدي إلى استنفاد الأوزون على نطاق عالمي، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وإعتام عدسة العين، والإضرار بالحياة النباتية. حاليًا، طبقة الأوزون مستقرة نسبيًا، ويجري شفاء ثقب الأوزون. ومع ذلك، فإن العلماء مهتمون بالتأثيرات المحتملة لـ GRBs المستقبلية على كوكبنا.

إن فهم تأثير انفجارات GRB فائقة السطوع يوفر رؤى قيمة حول الروابط المعقدة بين أحداث الفضاء السحيق وكوكبنا. ومن خلال الخوض في عواقب هذه الانفجارات الشديدة، يمكن للعلماء توسيع معرفتهم والاستعداد بشكل أفضل للتهديدات المحتملة من الامتداد الكوني الشاسع. لقد فتحت رحلة القارب الرائعة عبر الفضاء نوافذ من الفضول والفهم، مما قاد البشرية إلى عالم جديد من الاستكشاف الفلكي.