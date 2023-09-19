لو كان رائد الفضاء فرانك روبيو على علم بذلك، لكان قد رفض مهمة على مدار العام في محطة الفضاء الدولية

كشف رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي حطم الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية لرائد فضاء أمريكي، أنه كان سيرفض المهمة لو علم أنها ستستمر لأكثر من عام. خلال مؤتمر صحفي عقدته ناسا من محطة الفضاء الدولية (ISS)، أعرب روبيو عن أن شؤون الأسرة كانت ستؤثر على قراره برفض المهمة. وذكر أن تفويت المناسبات العائلية المهمة كان سيجعله يقول "شكرًا لك، ولكن لا شكرًا لك".

كان من المقرر في البداية أن تستمر مهمة روبيو الفضائية لمدة ستة أشهر، ولكن تم تمديدها بسبب تسرب سائل التبريد في السفينة التي كان من المفترض أن تعيد الطاقم إلى الوطن. تم استبدال مركبة سويوز إم إس-22 التي تديرها روسيا، والتي تحمل روبيو وطاقمًا روسيًا، في نهاية المطاف، ورست مركبة سويوز الجديدة في محطة الفضاء الدولية في 21 سبتمبر 2022.

وقال روبيو إن الجزء الأكثر تحديًا في مهمته كان معرفة تمديد إقامته. ومع ذلك، فإن دعم ومرونة زوجته وأطفاله ساعده على اجتياز المهمة بأكملها. وأكد أن التضحيات الشخصية والعائلية ضرورية لنجاح محطة الفضاء الدولية.

على الرغم من العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، واصلت ناسا وروسكوزموس، وكالتي الفضاء في البلدين، تعاونهما في استكشاف الفضاء. أعرب روبيو عن تقديره لزملائه الروس، وسلط الضوء على الرابطة الخاصة التي تشكلت خلال فترة وجودهم معًا.

ولا يزال مستقبل المشاركة الروسية في محطة الفضاء الدولية غير مؤكد، حيث أثرت التوترات والعقوبات الاقتصادية على الشراكة بين البلدين. وكان ديمتري روجوزين، المدير العام السابق لوكالة روسكوزموس، قد هدد بإنهاء تعاون روسيا في محطة الفضاء الدولية، لكن تم إعفاءه من منصبه في يونيو 2022. وقد أشارت روسيا إلى التزامها بالوفاء بالتزاماتها كشريك في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024 على الأقل، ولكن التفاصيل ولا تزال مشاركتهم المستقبلية قيد المناقشة.

مصادر:

– أصول فوكس نيوز الرقمية