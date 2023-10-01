اكتشاف غير متوقع: المستعر الأعظم الجديد يتحدى الفهم العلمي للنجوم

حقق عالم فلك هاوٍ من اليابان، كويتشي إيتاجاكي، اكتشافًا رائعًا في 19 مايو 2023. فقد اكتشف مستعرًا أعظم جديدًا ساطعًا في مجرة ​​Pinwheel، المعروفة أيضًا باسم NGC 5457. وفي وقت لاحق، تم تأكيد المستعر الأعظم، المسمى SN2023ixf، بواسطة Zwicky Transient. منشأة. منذ ذلك الحين، تم رصده بواسطة العديد من الأجهزة الفلكية حول العالم، بما في ذلك تلسكوب جيميني نورث، حتى أنه تم تصويره بواسطة علماء ISRO باستخدام معدات الهواة.

ما يجعل هذا المستعر الأعظم مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو قربه نسبيًا، على بعد 20 مليون سنة ضوئية فقط. يُصنف SN 2023ixf على أنه مستعر أعظم من النوع الثاني، نتيجة الانهيار السريع لنجم ضخم. تحدث هذه الانفجارات عندما تنهار النجوم العملاقة الحمراء تحت ثقلها في نهاية دورة حياتها. نظرًا لقربه، يوفر المستعر الأعظم ثروة من البيانات للعلماء لتحليلها.

عندما حول الباحثون انتباههم نحو المستعر الأعظم المكتشف حديثًا، قاموا ببعض الملاحظات غير المتوقعة. واستغرقت موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار عدة أيام لتندلع، مما يشير إلى وجود مادة كثيفة بالقرب من النجم. ولا يمكن للنجم نفسه أن يتخلص من هذه المادة إلا قبل زواله النهائي.

وقد نُشرت ورقة تصف هذه النتائج في مجلة The Astrophysical Journal Letters. تتحدى هذه الاكتشافات الفهم التقليدي للنجوم والمستعرات الأعظم التي تتحول إليها.

يسلط دايتشي هيراماتسو، المؤلف الرئيسي للبحث، الضوء على أهمية ملاحظاتهم، قائلاً: "إن اندلاع الصدمة المتأخر هو دليل مباشر على وجود مواد كثيفة من فقدان الكتلة الأخير. كشفت ملاحظاتنا الجديدة عن قدر كبير وغير متوقع من فقدان الكتلة، بالقرب من كتلة الشمس، في العام الأخير قبل الانفجار.

تعد دراسة المستعرات الأعظم الجديدة ومراقبتها عبر الطيف الكهرومغناطيسي من الأساليب الحيوية لعلماء الفلك لاكتساب رؤى أعمق حول العمليات الفيزيائية التي تلعبها هذه الأحداث النجمية.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

– رصد تلسكوب هابل الفضائي مجرة ​​حلزونية غير منتظمة NGC 5486

- يلتقط تلسكوب هابل الفضائي آثار المستعر الأعظم في مجرة ​​UGC 11860