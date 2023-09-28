نوع جديد من الإكسيتون المكتشف في أشباه الموصلات الرقيقة ذريًا يمكن أن يؤدي إلى تقدم الحوسبة الكمومية

تلعب الإكسيتونات، وهي عبارة عن أزواج من الإلكترونات والثقوب داخل المواد شبه الموصلة، دورًا مهمًا في تشكيل الخصائص البصرية لأشباه الموصلات. في الآونة الأخيرة، توصل باحثون من معهد رينسيلار للفنون التطبيقية، وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد، ومؤسسات أخرى في الولايات المتحدة واليابان إلى اكتشافات مهمة حول الإكسيتونات في الشبكات الفائقة المموجة، وهي مواد مكونة من مادتين أو أكثر ثنائية الأبعاد مرتبة في نمط فريد. يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار على تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية وغيرها من التقنيات المتقدمة.

اكتشف العلماء في بحثهم نوعًا جديدًا من الإكسيتونات في الشبكات الفائقة المموجة، والتي تسمى الإكسيتونات الرباعية القطبية. يمكن لهذه الإكسيتونات، الموجودة في أشباه الموصلات الرقيقة ذريًا، أن تؤدي إلى تطوير أنواع جديدة من المادة الكمومية، مثل مكثفات بوز-آينشتاين. تعمل الإكسيتونات الموجودة في المواد ثنائية الأبعاد على تعزيز قدرات امتصاص الضوء وتمتلك خصائص كمومية مهمة، مما يجعلها مفيدة للحوسبة الكمومية وعمليات المحاكاة.

توفر الشبكات الفائقة المتموجة، التي تم إنشاؤها عن طريق تكديس بلورتين أو أكثر من البلورات الرفيعة ذريًا بزاوية ملتوية أو عدم تطابق شبكي، منصة لمعالجة الإكسيتونات. إن الدورية الأطول الناتجة عن البنية تمكن الإكسيتونات من الانحباس في مواضع محددة، مما يزيد من درجات حريتها. درس الباحثون التفاعل بين الإكسيتونات في الشبكات الفائقة المتناظرة ثلاثية الطبقات، مما أدى على وجه التحديد إلى تقليل التنافر بينها. من خلال الجمع بين اثنين من الإكسيتونات ثنائية القطب مع الاستقطاب المعاكس، قاموا بإنشاء إكسايتونات رباعية الأقطاب تظهر تنافرًا أقل وتفاعلات جديدة فيما بينها.

تتمتع هذه الإكسيتونات الرباعية القطبية بالقدرة على تشكيل حالات كمومية جديدة على شكل شبكات مربعة، مما يؤدي إلى انتقال طور كمي متأثر بالتفاعل الفريد فيما بينها. إن اكتشاف الإكسيتونات الرباعية الأقطاب يفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف وتسخير خصائص الإكسيتون للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية والمحاكاة الكمومية.

مصادر:

– DOI: 10.1038/s41467-023-40288-9 (نيتشر كوميونيكيشنز، 2023)

– DOI: 10.1038/s41467-023-40783-z (نيتشر كوميونيكيشنز، 2023)