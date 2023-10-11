في حلقة نقاش بعنوان REALTalk، ستشارك خريجتان ناجحتان من جامعة كورنيل قصصهما الشخصية في الحفاظ على النزاهة في مواجهة التحديات المهنية. سيقام الحدث، تحت شعار "البقاء صادقًا معك"، في 13 أكتوبر في قاعة بارنز.

وستضم اللجنة أليسا جاجلياردي سليزمان، لاعبة هوكي محترفة سابقة تحولت إلى مدربة، وإيرين لي، الشيف وصاحبة المطاعم الحائزة على جائزة جيمس بيرد. لقد تفوق كلا الخريجين في مجالات تخصصهما وسيقومان بتسليط الضوء على الصعوبات التي واجهوها مع الحفاظ على صدقهم مع أنفسهم.

ويتطلب هذا الحدث، وهو مجاني ومفتوح للجمهور، التسجيل. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا، سيكون هناك خيار لبث المناقشة مباشرة.

تهدف اللجنة إلى استكشاف التحدي المتمثل في جلب الذات بالكامل إلى مكان العمل. شورى جات، العميد المساعد لشؤون الطلاب ومدير مركز موارد المساواة بين الجنسين، يعبر عن أهمية تعلم متى وكيف نخاطر بالظهور على طبيعتنا الحقيقية. ستوفر قصص هؤلاء الخريجين المتميزين رؤى حول كيفية تنقلهم مع هوياتهم وقيمهم المتقاطعة مع الحفاظ على نزاهتهم في مكان العمل.

تعد حلقة نقاش REALTalk فرصة للطلاب والمهنيين على حد سواء لاكتساب رؤى قيمة من خريجي جامعة كورنيل المتميزين. ويشجع الحضور على التفكير في تجاربهم الخاصة والتفكير في كيفية البقاء صادقين مع أنفسهم أثناء مواجهة التحديات المهنية.

العنوان: البقاء صادقًا معك: خريجو جامعة كورنيل يشاركون قصص النزاهة في التحديات المهنية

المصدر: الحياة الطلابية والحرم الجامعي

المراجع:

– مركز موارد المساواة بين الجنسين (GenEq)

- الإفراج العام.