كسوف الشمس القادم: ما تحتاج إلى معرفته

إذا كنت في الجزيرة الوسطى، فيمكنك توقع تغطية للشمس بنسبة 80٪ تقريبًا خلال كسوف الشمس القادم، مع وقت ذروة المشاهدة حوالي الساعة 9:30 صباحًا للحصول على أفضل رؤية، يوصى بإيجاد اتجاه جيد للشرق/الجنوب الشرقي. وجهة نظر منخفضة إلى الأفق. لكن توقعات الطقس تشير حاليا إلى ظهور سحب وزخات مطر، مما قد يحد من رؤية الكسوف.

ومن المهم أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الشمس، حتى أثناء كسوف الشمس الجزئي، يمكن أن يسبب ضررا دائما لعينيك. لمشاهدة الكسوف بشكل آمن، عليك استخدام نظارات الكسوف التي تكون بحالة جيدة وخالية من الخدوش أو الثقوب. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام مرشح للطاقة الشمسية على التلسكوب.

سيؤدي الكسوف القادم إلى تغطية الشمس بنسبة 20٪ فقط في نانايمو، ولكن حتى هذا المنظر الجزئي يستحق التجربة. من المتوقع أن يحدث كسوف الشمس الجزئي التالي في أوائل أبريل 2024. ومع ذلك، إذا كنت تريد مشاهدة حدث مذهل حقًا، فإن كسوف الشمس الكلي هو شيء يجب أن تتطلع إليه. ويمر مسار الكسوف الكلي القادم عبر ولاية أوريغون الأمريكية متجها إلى الجنوب الشرقي عبر تكساس باتجاه الجانب الشرقي من المكسيك. سيحظى الناس في هذه المنطقة بتجربة حجب الشمس بنسبة 99%، مع حلقة رقيقة من الضوء تُعرف باسم الكسوف الحلقي.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن من مشاهدة الكسوف شخصيًا، فستبث وكالة ناسا الكسوف الحلقي للشمس على قناتها على YouTube.

مصادر:

– ناسا على يوتيوب