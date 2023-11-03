التقدم في الاستشعار الكمي: التغلب على دوران الجسيمات العشوائي

حقق باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تقدمًا كبيرًا في مجال الاستشعار الكمي من خلال استخدام مركز فراغ النيتروجين (NV) داخل ألماسة نانوية واحدة. تتناول دراستهم الرائدة، المنشورة في مجلة Nature Communications، مسألة الدوران العشوائي للجسيمات، وهو التحدي الذي أعاق الطرق التقليدية للكشف بالرنين المغناطيسي.

تعد القدرة على اكتشاف وتحليل الجزيئات في ظل الظروف الفسيولوجية في الموقع أمرًا بالغ الأهمية لفهم العمليات البيولوجية والكشف عن التغيرات التوافقية في الجزيئات الحيوية أثناء الوظائف الفسيولوجية. يوفر المستشعر الكمي المركزي NV حساسية عالية وتوافقًا حيويًا ممتازًا وقدرة على اكتشاف الجزيئات الفردية باستخدام الرنين المغناطيسي في درجة حرارة الغرفة. وهذا يجعله مرشحًا مثاليًا للكشف الفسيولوجي في الموقع مقارنةً بأدوات رنين الطيف المغناطيسي التقليدية.

ومع ذلك، كشفت الدراسات السابقة التي تتبعت حركة الماس النانوي في الخلايا الحية عن دورانها العشوائي، سواء داخل الخلية أو على غشاء الخلية. جعلت هذه الحركة الدورانية طرق الكشف بالرنين المغناطيسي الحالية غير فعالة. للتغلب على هذا التحدي، طور فريق البحث تسلسل تعديل السعة الذي يولد مستويات طاقة متباعدة بشكل متساوٍ في مركز NV.

عندما يتطابق مستوى الطاقة في مركز NV مع مستوى الجزيء المستهدف، يحدث الرنين، مما يؤدي إلى تغيير في حالة مركز NV. ومن خلال مسح تردد التعديل، تمكن الباحثون من الحصول على التحليل الطيفي بالرنين المغنطيسي الإلكتروني (EPR) للجزيء المستهدف. الأهم من ذلك، أن موضع الذروة الطيفية لا يتأثر بالتوجه المكاني لمركز NV، مما يتغلب على القيود الناجمة عن دوران الجسيمات العشوائي.

أظهر فريق البحث فعالية نهجهم من خلال قياس الأيونات في بيئة محلول الماس النانوي باستخدام التحليل الطيفي EPR في الظروف الطبيعية. وعلى وجه التحديد، نجحوا في اكتشاف أيونات الأكسجين والفاناديوم، التي لها وظائف بيولوجية. يسمح طيف EPR المقاس بواسطة ألماس نانوي متحرك واحد بتحليل وتحديد الثابت الدقيق للغاية لهذه الأيونات.

لا يُظهر هذا الاختراق فقط جدوى استخدام مركز NV في الماس النانوي للكشف عن الرنين المغناطيسي في الخلايا الحية في الموقع، ولكنه يوسع أيضًا قدرات الكشف من الظروف الصلبة إلى بيئة المحاليل المائية. ويعتقد الباحثون أن عملهم سيفتح آفاقًا جديدة لدراسة العمليات الفسيولوجية داخل الخلايا وتطوير مجال الاستشعار الكمي في علوم الحياة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مركز NV؟

ج: يشير مركز NV إلى مركز الشغور النيتروجيني، وهو عيب في الشبكة البلورية الماسية المكونة من ذرة نيتروجين بديلة وشغور شبكي مجاور.

س: ما هو التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي الإلكتروني (EPR)؟

ج: التحليل الطيفي EPR هو تقنية تستخدم لدراسة سلوك الإلكترونات غير المتزاوجة في الجزيئات أو المواد عن طريق تعريضها لمجال مغناطيسي وقياس الطاقة الممتصة أو المنبعثة.

س: كيف يتغلب تسلسل تعديل السعة على دوران الجسيمات العشوائي؟

ج: يولّد تسلسل تعديل السعة مستويات طاقة متباعدة بشكل متساوٍ في مركز NV، مما يتيح حدوث الرنين عندما تتطابق مستويات الطاقة مع مستويات الجزيء المستهدف. وهذا يسمح بالكشف الدقيق بغض النظر عن الاتجاه المكاني لمركز NV الناتج عن دوران الجسيمات العشوائي.