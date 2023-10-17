يكشف بحث جديد كيف تتواصل النباتات وتدافع عن نفسها ضد الحشرات

سلطت الأبحاث التي أجراها فريق بقيادة البروفيسور ماساتسوجو تويوتا في جامعة سايتاما في اليابان الضوء على الآليات التي تتواصل بها النباتات وتنشط استجاباتها الدفاعية ضد هجمات الحشرات. وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، على دور المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) التي تطلقها النباتات عندما تتضرر من الحشرات أو ميكانيكيا.

تطلق النباتات المركبات العضوية المتطايرة في الغلاف الجوي عندما تصاب بالحشرات، وهي بمثابة إشارات خطر على النباتات المجاورة. وردا على ذلك، تقوم هذه النباتات السليمة بتنشيط آليات الدفاع لحماية نفسها. وقد لوحظت ظاهرة التواصل المحمول جواً بين النباتات من خلال المركبات العضوية المتطايرة في أكثر من 30 نوعًا نباتيًا مختلفًا. ومع ذلك، ظلت الآليات الجزيئية الكامنة وراء إدراك المركبات العضوية المتطايرة وتحريض الاستجابات الدفاعية غير واضحة.

باستخدام معدات مبتكرة والتصوير الفلوري في الوقت الحقيقي، تصور فريق البحث رشقات نارية من الفلورسنت في نوع من نبات الخردل يسمى Arabidopsis thaliana بعد التعرض للمركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من النباتات المتضررة من الحشرات. من خلال مراقبة التغيرات في تركيز الكالسيوم داخل الخلايا، تمكن الباحثون من ملاحظة كيفية امتصاص النباتات للمركبات العضوية المتطايرة والاستجابة لها.

اكتشف الفريق أن اثنين من المركبات العضوية المتطايرة المحددة، (Z) -3-hexenal و(E)-2-hexenal، وكلاهما من الألدهيدات المكونة من ستة كربون والمعروفة باسم المواد المتطايرة للأوراق الخضراء (GLVs)، تحفز إشارات الكالسيوم في نباتات الأرابيدوبسيس. هذه المواد الكيميائية المحمولة جواً هي مواد كيميائية محمولة جواً تنبعث من النباتات عندما تتضرر بسبب القوى الميكانيكية أو الحيوانات العاشبة. عند تعرضها لهذه المركبات العضوية المتطايرة، تقوم نباتات الأرابيدوبسيس بتنظيم الجينات المرتبطة بالدفاع.

ولفهم العلاقة بين إشارات الكالسيوم والاستجابات الدفاعية بشكل أكبر، عالج الباحثون نباتات نبات الأرابيدوبسيس بمثبطات قنوات الكالسيوم والعوامل المخلبية. أدى تثبيط إشارات الكالسيوم إلى قمع تحريض الجينات المرتبطة بالدفاع، مما يوفر دليلاً على أن نبات الأرابيدوبسيس يتصور GLVs وينشط الاستجابات الدفاعية بطريقة تعتمد على الكالسيوم.

يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول طرق تواصل النباتات والدفاع عن نفسها ضد هجمات الحشرات. يمكن تطبيق فهم هذه الآليات الجزيئية لتطوير استراتيجيات جديدة لحماية النباتات وإدارة الآفات.

مصادر:

- مصدر المقال: اتصالات الطبيعة

– الأرابيدوبسيس: جنس من النباتات المزهرة الصغيرة من فصيلة الخردل

– المركبات العضوية المتطايرة (VOCs): مواد عضوية غازية تتبخر بسهولة في درجة حرارة الغرفة

– المواد المتطايرة ذات الأوراق الخضراء (GLVs): المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من النباتات عند تعرضها للتلف، مع روائح عشبية مميزة