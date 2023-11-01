اكتشاف Jörmungandr walhallaensis يفتح أسرار السحالي البحرية القديمة

سلط اكتشاف رائد في داكوتا الشمالية الضوء على تطور السحالي البحرية القديمة وقدم رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي لأمريكا الشمالية في أواخر العصر الطباشيري. تم تحديد هذا النوع الجديد من الموزاصورات مؤخرًا وتسميته باسم Jörmungandr walhallaensis، وهو سحلية مائية كبيرة آكلة اللحوم، ويعمل كحلقة وصل انتقالية بين اثنين من الموزاصورات المعروفة. كشفت بقايا الحفريات، التي تم العثور عليها بالقرب من والهالا، داكوتا الشمالية، عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول تكيفات الموزاصورات المائية ونسبها.

كان Jörmungandr walhallaensis، البالغ طوله 24 قدمًا، يجوب المحيطات منذ حوالي 80 مليون سنة. يعرض هذا النوع سمات تسد الفجوة بين الموزاصورات الأكثر بدائية والمتقدمة. أجرى العلماء مقارنات، وشبهوا مظهر يورمونغاندر بتنين كومودو بزعانف، مؤكدين على خصائصه الفريدة.

تم اكتشاف أول موساسور منذ أكثر من قرنين من الزمان، أي قبل ظهور كلمة "ديناصور". ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسئلة المحيطة بهذه السحالي البحرية القديمة دون إجابة. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام بشكل خاص هو تطور الزعانف والانتقال إلى نمط حياة مائي بالكامل. ويتوقع الباحثون أن هذا حدث ثلاث مرات على الأقل، وربما أكثر. سؤال آخر يتعلق بعلاقتهم بمراقبة السحالي والثعابين. إن كشف الروابط التطورية بين مجموعات مختلفة من الموزاصورات هو لغز مستمر، وتحديد هوية Jörmungandr walhallaensis يساهم بقطعة قيمة أخرى في الصورة العلمية الأوسع.

تم اكتشاف البقايا المتحجرة لهذا النوع الجديد من الموزاصورات في عام 2015 أثناء عملية التنقيب في شمال شرق ولاية داكوتا الشمالية. وتضمن الاكتشاف جمجمة كاملة تقريبًا، وفكين، وعمودًا فقريًا عنقيًا، وعدة فقرات. كشف التحليل التفصيلي والمسح السطحي عن فسيفساء من الميزات التي تشبه Clidastes، وهو موساسور أصغر وأكثر بدائية، وMosasaurus، وهو مخلوق ضخم وصل طوله إلى ما يقرب من 50 قدمًا وتعايش مع Tyrannosaurus rex. تشير التقديرات إلى أن طول Jörmungandr walhallaensis يبلغ حوالي 24 قدمًا. بالإضافة إلى الزعانف وذيل يشبه سمكة القرش، كان لديه "حواجب غاضبة" مميزة ناجمة عن نتوء عظمي على جمجمته وذيل أقصر قليلاً مقارنة بجسمه.

يوفر اكتشاف Jörmungandr walhallaensis رؤى تطورية مهمة ويساهم في فهمنا للإطار الزمني الجيولوجي الذي كانت توجد فيه هذه المخلوقات. يوضح كلينت بويد، المؤلف المشارك وممثل هيئة المسح الجيولوجي في داكوتا الشمالية، أن توسيع معرفتنا بالجدول الزمني الجغرافي والزمني يعزز فهمنا لهذه الزواحف البحرية الرائعة.

مع كل اكتشاف جديد، نقترب أكثر من فهم الأشكال والعلاقات المتنوعة للموساصورات. يحتل Jörmungandr walhallaensis مكانًا خاصًا في هذه القصة، حيث يكشف الأسرار المخفية داخل أعماق المحيطات القديمة ويشعل الفضول العلمي.

أسئلة وأجوبة

ما هو يورمونجاندر والهالينسيس؟

Jörmungandr walhallaensis هو نوع تم اكتشافه مؤخرًا من الموزاصور، وهو سحلية مائية كبيرة عاشت قبل 80 مليون سنة خلال أواخر العصر الطباشيري. إنه بمثابة حلقة انتقالية بين نوعين معروفين من الموزاصورات ويوفر رؤى نقدية حول تاريخهم التطوري.

أين تم العثور على يورمونغاندر فالهالينسيس؟

تم اكتشاف بقايا أحفورة Jörmungandr walhallaensis بالقرب من والهالا، داكوتا الشمالية.

ما هي بعض السمات الفريدة ليورمونغاندر فالهالينسيس؟

يبلغ طول Jörmungandr walhallaensis حوالي 24 قدمًا ويعرض ميزات تذكرنا بكل من الموزاصورات البدائية والمتقدمة. وشملت هذه الزعانف، وذيلًا يشبه سمكة القرش، و"حاجبين غاضبين" مميزين، وذيلًا أقصر قليلًا مقارنة بجسمه.

كيف يساهم اكتشاف Jörmungandr walhallaensis في المعرفة العلمية؟

من خلال دراسة Jörmungandr walhallaensis، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة حول التطور والتكيف ونسب الموزاصورات. تساعد النتائج في تجميع العلاقة المعقدة بين مجموعات مختلفة من الموزاصورات وتعميق فهمنا للتاريخ الجيولوجي لأمريكا الشمالية في أواخر العصر الطباشيري.

ما هي الأسئلة الأخرى المتبقية حول الموزاصورات؟

على الرغم من التقدم الكبير، لا تزال العديد من الأسئلة حول الموزاصورات دون إجابة. لا يزال الباحثون يستكشفون كيف طورت الموزاصورات الزعانف وانتقلت إلى نمط حياة مائي بالكامل. كما أنهم يحققون في علاقة الموزاصورات بمراقبة السحالي والثعابين ويسعون إلى فهم الترابط بين أنواع الموزاصورات المختلفة.